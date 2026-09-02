Dette publique et FMI : Malick Gakou appelle à se préparer à une restructuration

Dans une déclaration consacrée à la dette publique et au Fonds monétaire international (FMI), Malick Gakou, docteur en économie, ancien ministre et membre de Pastef – Les Patriotes, estime qu’un plan de traitement de la dette pourrait conduire à sa restructuration. Il appelle à anticiper les conséquences d’un éventuel ajustement structurel.

La question de la dette publique et de ses perspectives de traitement est au cœur de la réflexion livrée par Malick Gakou. Dans une déclaration, le docteur en économie estime qu’un plan de traitement de la dette, dans un contexte d’« économie en constante décapitalisation », conduit économiquement à accepter le principe d’une restructuration. « Mieux vaut l’assumer que de spéculer », soutient-il, estimant que les conséquences d’une telle stratégie pourraient engager rapidement le pays vers un ajustement structurel.

Pour Malick Gakou, l’enjeu réside notamment dans l’anticipation des conséquences économiques et sociales d’un éventuel ajustement structurel. Il évoque des conséquences qu’il qualifie d’« incommensurables » pour les populations vulnérables ainsi que pour les perspectives de relance. Selon lui, cette perspective doit désormais être prise en compte et préparée en amont. « Il faut s’y préparer dorénavant », affirme-t-il.