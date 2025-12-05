Deux ados jettent un bloc en béton depuis un pont…et tuent un passager

Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 28 au 29 octobre 2024 à Quévert, dans les Côtes-d’Armor.

Deux mineurs avaient jeté des projectiles sur des voitures depuis un pont enjambant la nationale 176.

Deux véhicules avaient été touchés. Le passager de l’un d’eux, âgé de 21 ans, est mort, percuté par un bloc de béton.

Les suspects avaient pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. Grâce à deux ADN différentes prélevées sur des objets trouvés sur place, deux suspects ont été identifiés et interpellés.

Ces deux jeunes, inconnus des services de police, ont été interpellés mercredi. Placés en garde à vue, ils ont avoué les faits.

Ils ont été mis en examen pour « violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et ont été écroués.

Source : F D