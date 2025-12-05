Excédé…un garagiste tire sur quatre jeunes cambrioleurs

Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 décembre à Romagnieu, en Isère.

Quatre jeunes de 15, 17, 18 et 21 ans se sont introduits dans un garage automobile Renault.

Le garagiste, âgé de 53 ans, s’est emparé de son fusil de chasse. Accompagné de son fils, le quinquagénaire a tiré vers le groupe de cambrioleurs.

Deux cambrioleurs ont été blessés par le tir, dont l’un est grièvement blessé dans le dos et sur l’arrière de la tête. Ses jours ne sont pas en danger.

Le quinquagénaire et son fils de 24 ans ont été placés en garde à vue. Ils ont été mis examen mercredi pour violences avec armes en réunion.

Le garagiste avait déjà été victime de plusieurs cambriolages. La veille, cinq personnes s’y étaient introduites pour voler des pièces.

Une cagnotte a été lancée en « soutien au garagiste de Romagnieu ». Près de 10 000 euros ont été réccolectés.

Les cambrioleurs ont été placés en garde à vue pour tentative de vol. Celle-ci a été levée le temps que l’adolescent blessé sorte de l’hôpital pour être lui aussi entendu.

Source : F D