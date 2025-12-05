Pastef contre «Diomaye Président»…L’étrange « opposition » interne des patriotes

Durant les années d’opposition, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a indéniablement remporté la « guerre des mots » bien avant de franchir les grilles du Palais de la République. Cette domination sémantique et rhétorique a été le socle de leur ascension, imposant un narratif face auquel le régime de Macky Sall semblait progressivement désarmé. L’ancien pouvoir, en perte de repères discursifs, affichait les signes d’un épuisement idéologique profond, incapable de contrer la mécanique bien huilée des « Patriotes ».

Cette stratégie de saturation de l’espace médiatique avait placé Ousmane Sonko au centre de toutes les attentions : à l’Assemblée nationale, au siège de l’APR par procuration, et dans chaque conférence de presse. Paradoxalement, la dissolution administrative du parti a agi comme un catalyseur inattendu, transformant une contrainte légale en victoire symbolique précoce. Cette maîtrise de l’agenda a abouti, en 2024, à un raz-de-marée électoral, confirmant l’efficacité d’une communication offensive et omniprésente.

Cependant, moins de deux ans après cette alternance historique, la dynamique semble s’être inversée, ou du moins, complexifiée. La clarté du duel binaire entre un opposant charismatique et un pouvoir sortant a laissé place à une confusion des lignes. La question qui se pose désormais aux observateurs de la scène politique sénégalaise est simple : qui attaque qui ? Et surtout, qui se défend dans ce nouvel échiquier où les frontières partisanes se brouillent ?

Aujourd’hui, une forme d’autophagie politique semble s’installer, où Pastef se retrouve en conflit ouvert avec ses propres démembrements ou alliés. La brouille latente entre l’appareil originel du parti et la coalition « Diomaye Président » illustre ce changement de paradigme. Ce qui était une force de frappe unifiée s’est fragmenté, créant des foyers de tension internes qui monopolisent l’attention publique au détriment de l’action gouvernementale.

Ces attaques fratricides n’épargnent plus le sommet de l’État, brisant une tradition de sacralisation de la fonction présidentielle au sein même du camp au pouvoir. Il est désormais fréquent de voir, sur les plateaux de télévision, des députés ou cadres se réclamant de la ligne puriste de Pastef cibler ouvertement les choix ou la gestion du président de la République. Cette liberté de ton, si elle prouve une vitalité démocratique interne, expose aussi une fragilité dans la cohésion de l’exécutif.

Le champ de bataille numérique, jadis bastion imprenable de Pastef, témoigne également de cette fronde interne. Les comptes officiels du Président Bassirou Diomaye Faye sont régulièrement envahis par des vagues de critiques émanant de militants de son propre bord politique. Ce phénomène de « tirs amis » sur les réseaux sociaux complique la lisibilité de la communication présidentielle, noyée sous le bruit de sa propre base électorale.

Même l’institution présidentielle, en tant qu’entité administrative et symbolique, ne semble pas immunisée contre ces remises en question. L’absence de filtre et la porosité entre les critiques partisanes et la gestion de l’État créent une atmosphère de campagne permanente. Le risque est de voir l’autorité de la présidence s’éroder non pas sous les coups de l’opposition, mais sous ceux de ses soutiens d’hier.

Pour le parti au pouvoir, l’enjeu est désormais de taille : il s’agit d’éviter l’épuisement prématuré de son capital communicationnel. En « tirant toutes ses balles » dans des querelles intestines bien avant l’échéance de 2029, Pastef risque de saturer l’opinion et de banaliser sa parole. La communication de crise, devenue le quotidien, pourrait supplanter la communication de fond nécessaire à la valorisation du bilan quinquennal.

L’histoire politique récente du Sénégal démontre que la maîtrise du récit est la clé de la survie. Si les partisans d’Ousmane Sonko et du Président Faye perdent cette bataille de la communication, non pas face à une opposition externe, mais face à leurs propres contradictions, c’est l’avenir politique du projet qui pourrait s’en trouver compromis. La discipline narrative, qui a fait leur force, est aujourd’hui leur plus grand défi.

La rédaction de Xibaaru