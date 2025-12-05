Réforme de la Primature…Ousmane Sonko toujours pas un «Premier ministre fort»

Un nouveau décret réorganisant la Primature a été signé le 27 novembre 2025. Si le texte affiche l’ambition de doter le chef du Gouvernement de leviers stratégiques inédits pour un exécutif déconcentré, cette lecture est tempérée par les observateurs. Pour le journaliste Ayoba Faye, derrière le renforcement des capacités techniques, l’équilibre des pouvoirs reste inchangé : le Président demeure le maître absolu du jeu.

C’est une réorganisation en profondeur qui entend marquer une rupture avec la tradition du présidentialisme concentré. En signant ce nouveau décret, le Président Bassirou Diomaye Faye semble vouloir concrétiser une promesse de campagne : celle d’un partage du pouvoir et d’une efficacité institutionnelle accrue.

Selon l’exposé des motifs de la réforme, la nouvelle architecture de la Primature repose sur la formule prononcée le 4 avril 2025 : « Je veux des DG forts, des ministres forts, un Premier ministre super fort ». L’objectif affiché est de transformer la Primature, jusqu’ici cantonnée à un rôle de coordination, en un véritable « centre stratégique professionnel ».

Le dispositif introduit des changements majeurs comme la création de pôles structurants : Une Cellule d’Orientation et de Suivi des Réformes pour la cohérence interministérielle et une Cellule de Préparation du Conseil des ministres pour professionnaliser la chaîne de décision. Un Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) renforcé : Ses prérogatives sont élargies à la planification de l’agenda législatif et au contrôle de conformité, agissant comme une interface clé avec les institutions. Un contrôle interne accru : L’Inspection des Services devient une entité d’audit et de supervision plus robuste.

Pour les promoteurs du texte, cette réforme offre à Ousmane Sonko l’autonomie et les outils nécessaires pour piloter l’« Agenda national de Transformation ». Cependant, cette lecture enthousiaste d’un « partage des responsabilités » se heurte à une analyse plus fsereine de la réalité institutionnelle. Pour le journaliste Ayoba Faye, il est essentiel de distinguer les moyens techniques du pouvoir politique réel.

Selon son analyse, le débat sur le renforcement des pouvoirs du Premier ministre est loin de ce que certains en pensent. « De manière concrète, le Premier ministre est toujours faible, institutionnellement », affirme-t-il. Pour illustrer la précarité de la fonction, il utilise une image sans équivoque : « Ce soir à 23h59, si le président de la République décide de le limoger, ce dernier décret […] ne pourra pas le sauver. »

Ayoba Faye rappelle que les véritables attributs de la souveraineté, le pouvoir de « faire et de défaire », restent verrouillés par la Constitution (articles 42, 46, 47, 49, etc.). Le chef de l’État ne partage pas ces prérogatives régaliennes, ce qui maintient, selon le journaliste, la figure de l’« Hyper-Président ».

Le journaliste concède que sur le plan organisationnel, la Primature a bien été étoffée. « C’est un renforcement de capacités et de prérogatives uniquement orienté dans l’exécution de la vision du chef de l’État », nuance-t-il. Ousmane Sonko reçoit donc davantage d’outils de travail, mais pas de part de souveraineté.

L’exemple du nouveau corps de contrôle, l’Inspection des Services, est à ce titre révélateur pour Ayoba Faye. Bien que cette structure soit censée être dévouée au Premier ministre, son indépendance est relative : « Le pouvoir de nomination [du Président] revient encore planer au-dessus du PM », note-t-il, puisque le Coordonnateur de l’Inspection est nommé par décret présidentiel.

Quoi qu’il en soit, si la machine administrative se modernise, l’équation politique reste la même : le Premier ministre est mieux armé pour travailler, mais il reste, selon la formule d’Ayoba Faye, soumis à un Président qui demeure « l’Alpha et l’Oméga de la République ». Donc les patriotes ne devraient pas crier victoire de sitôt. Rien n’est encore joué sur le plan politique.

