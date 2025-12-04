Crise à l’UCAD : le CNIOS lance un appel au calme et à la préservation de la paix

Le climat reste tendu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où de nouveaux affrontements ont opposé, ces derniers jours, forces de défense et de sécurité à des étudiants. Face à cette situation préoccupante, le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS) a réagi en lançant un appel solennel à l’apaisement et à la responsabilité.

Dans un communiqué rendu public, le CNIOS exprime sa « profonde préoccupation » et condamne toutes formes de violence. L’institution religieuse, engagée de longue date pour la paix et la cohésion sociale, exhorte l’ensemble des acteurs à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue.

Pour le CNIOS, l’université doit rester « un espace de savoir, de réflexion et d’avenir », et ne saurait être transformée en zone d’affrontements. Le Conseil rappelle l’importance de préserver un environnement calme, indispensable à la formation citoyenne, à la recherche et au développement intellectuel.

L’instance religieuse appelle ainsi les autorités universitaires et les représentants des étudiants à engager sans délai un dialogue sincère et constructif. Elle estime qu’une concertation rapide est essentielle pour parvenir à une solution durable et permettre la reprise normale et sereine des cours.

Réaffirmant sa disponibilité à accompagner toute initiative de médiation, le CNIOS réitère son engagement en faveur de la stabilité sociale, du vivre-ensemble et de la paix au sein de la communauté universitaire comme dans le reste du pays.