Thiès : Importante opération de sécurisation conjointe police–gendarmerie

Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2025, le département de Thiès a été le théâtre d’une vaste opération de sécurisation menée conjointement par les unités de la Police nationale et de la Gendarmerie. Cette initiative, déployée de 21 heures à 6 heures du matin, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité publique et de la lutte contre la criminalité dans la région.

Mobilisant près de 450 éléments, l’opération a couvert l’ensemble du département, avec la visite de plusieurs zones sensibles et l’installation de multiples check-points stratégiques.

Parmi les points ciblés figurent Diassap, EDK, Tableau Commune, Angle Mor Diakher, Rond-Point Stade Lat Dior, Rond-Point Parcelles Assainies, ENSA, Route de Tassette, Intersection Mont Roland, Rond-Point Diakhao, Marché Central, Angle Serigne Fallou, Rond-Point Bayakh et le Croisement Km 50.

Pour renforcer le dispositif, quatre patrouilles armées ont également été déployées tout au long de la nuit, assurant une présence dissuasive et un contrôle accru sur les axes majeurs.

Cette opération de grande envergure, coordonnée par le ministère de l’Intérieur, vise à rassurer les populations et à maintenir un climat de sécurité durable. Les résultats détaillés des interventions seront communiqués ultérieurement sur les plateformes officielles de la Police et de la Gendarmerie.