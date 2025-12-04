Lutte contre l’émigration : L’Espagne offre deux vedettes à la Gendarmerie et à la Police

Dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre Dakar et Madrid, le Royaume d’Espagne a officiellement remis, ce mardi 02 décembre 2025, deux vedettes destinées à la Gendarmerie nationale et à la Police nationale du Sénégal. La cérémonie s’est tenue à la Base Navale Amiral Faye Gassama, sous la coprésidence du ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, et de son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gomez.

L’événement a réuni plusieurs autorités diplomatiques et militaires, parmi lesquelles l’ambassadeur d’Espagne au Sénégal, Dolores Rios Peset, le Général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, l’Inspecteur général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, le Contre-amiral Abdou Sène, Chef d’État-major de la Marine nationale, ainsi que le Général de brigade Assane Beye.

Les deux embarcations, baptisées Vedette Joal et Vedette Mouhamed Ndao, viennent renforcer le dispositif opérationnel déployé par les forces de sécurité sénégalaises pour lutter contre la migration irrégulière. Cet appui matériel s’inscrit dans la continuité des efforts conjoints visant à prévenir les départs clandestins, à sécuriser les eaux sénégalaises et à améliorer les capacités d’intervention maritime.

La remise officielle a été concrétisée par la signature des documents de donation, scellant ainsi la coopération entre les deux pays. La cérémonie s’est clôturée par un moment symbolique : la décoration du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et du Directeur général de la Police nationale, qui ont reçu les insignes de la Croix d’Argent de l’Ordre du Mérite individuel de la Guardia Civil.

Avec cette dotation, le Sénégal renforce davantage son arsenal de lutte contre l’émigration irrégulière, un enjeu sécuritaire majeur pour le pays et pour la région.