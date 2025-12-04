Keur Massar : Un trafiquant interpellé avec 104 pièces d’ecstasy

La lutte contre le trafic de drogue se poursuit à Keur Massar, où la Brigade de Recherches a démantelé, le lundi 1er décembre 2025, un réseau actif grâce à l’exploitation d’un renseignement fiable faisant état d’un commerce illicite florissant dans la zone.

Selon les informations recueillies, les enquêteurs ont mis en place une filature ciblée afin de surveiller les mouvements du suspect. L’opération a rapidement porté ses fruits : l’individu a été appréhendé en flagrant délit lors d’une transaction présumée liée au trafic de drogue.

La fouille menée sur le mis en cause a permis de découvrir cent quatre (104) pièces d’ecstasy soigneusement dissimulées dans ses poches.

Le suspect a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’étendue du réseau.