Fatick : Trois individus interpellés pour trafic international de drogue

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick a procédé, le 30 novembre 2025, à l’arrestation de trois personnes impliquées dans une affaire d’association de malfaiteurs et de trafic international de drogue. L’opération a été menée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel qui a permis la mise en place d’un dispositif de veille et d’intervention.

Selon les informations recueillies, les individus ont été interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à franchir une frontière. Invités dans les locaux de la BRS pour une fouille de routine, ils ont été soumis à un contrôle approfondi. L’un d’eux, qui tentait d’emprunter une voie non officielle, a été repéré et arrêté à la gare routière par les agents.

La fouille de son sac a permis de découvrir deux bouteilles de « poudre pour bébé » contenant de la drogue dissimulée. Dans la première bouteille, les enquêteurs ont trouvé 114 pilules d’ecstasy et un cornet de skunk. La seconde contenait 74 pilules supplémentaires.

Le troisième individu, présent aux côtés d’une femme au moment du contrôle, a été interpellé et a reconnu être le propriétaire des 74 pilules, affirmant qu’elles étaient destinées à sa consommation personnelle. La femme, quant à elle, aurait été conviée par ce même individu, mais n’a pas souhaité révéler la nature de cette invitation.

Les trois mis en cause ont été déférés devant le parquet. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et les responsabilités de chacun.