Crise des bourses : L’APR interpelle l’État et exige le paiement immédiat

Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) a publié, ce 4 décembre 2025 une déclaration pointant du doigt la situation explosive qui paralyse les universités publiques du Sénégal, depuis plusieurs semaines.

Selon l’APR, ce climat de tension contraste avec les avancées réalisées durant le magistère du président Macky Sall où plusieurs mesures adoptées « au bénéfice de la communauté universitaire », parmi lesquelles la revalorisation des salaires des enseignants-chercheurs et du personnel administratif et technique (PATS), celle des bourses étudiantes, la construction de nouveaux pavillons universitaires et le soutien accordé au prix des tickets des restaurants universitaires.

Le parti situe l’origine de la contestation actuelle dans la question des bourses non versées. Selon l’APR, cette problématique avait été un axe central de communication pour l’actuelle majorité lorsqu’elle était dans l’opposition. L’APR accuse aujourd’hui le Pastef de se renier et de trahir des engagements qui avaient contribué, selon elle, à rallier une partie importante de la jeunesse à sa cause.

Le parti fondé par Macky Sall fustige également la « répression brutale » exercée contre les étudiants mobilisés sur les campus, rappelant que l’inviolabilité des espaces académiques est consacrée par la loi 94-79 sur les franchises universitaires. Pour l’APR, l’université devrait rester un espace protégé, lieu de liberté intellectuelle et de dialogue, et non de confrontation.

Dans sa déclaration, le SEN affirme soutenir les revendications étudiantes et demande à l’État « le paiement immédiat et sans condition » des bourses et allocations dues. Il exige également l’arrêt des interventions sécuritaires « violentes » dans les campus.

Pour le parti de l’opposition, la situation dans le milieu universitaire n’est que l’un des symptômes d’une crise sociale généralisée. L’APR met en avant les tensions observées dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et d’autres compartiments de la vie nationale, estimant que cela traduit « la gravité de la crise » que traverse le pays.

… et appel à la mobilisation nationale

L’APR annonce qu’elle agira aux côtés d’autres composantes de l’opposition, notamment le Front pour la défense de la République (FDR) et divers mouvements citoyens, pour mobiliser les populations afin de « défaire ce pouvoir » qualifié de « facteur de ruine nationale ».