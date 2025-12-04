Crise des bourses : Les étudiants ont échangé avec Sonko et El Malick Ndiaye

La crise persiste à l’université Cheikh Anta Diop (UCAD), malgré des pourparlers intenses au sommet de l’État. Le Collectif des amicales de l’UCAD a dénoncé le maintien des forces de l’ordre sur le campus, y voyant une violation « flagrante des franchises universitaires et un non-respect des engagements préalables ».

Le communiqué du collectif révèle un marathon de négociations tenu ce mercredi, impliquant notamment le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et le ministre de l’Enseignement supérieur, Daouda Ngom. Les représentants des étudiants se sont même entretenus en ligne avec le Premier ministre, Ousmane Sonko.

« Des propositions ont été formulées concernant les Masters 1 et 2. Une partie des revendications concernant ces niveaux d’études trouve une issue favorable, mais la grande majorité est toujours en discussion », révèle le collectif.

Les négociations sont suspendues à une condition claire. « La première exigence, acceptée par les autorités avant toute poursuite des négociations, demeure le retrait définitif de toutes les forces de l’ordre de l’espace universitaire», insistent les représentants des étudiants.

Le collectif maintient que la présence sécuritaire est la cause principale de la rupture et rappelle avoir suspendu son mot d’ordre de grève sur la promesse de leur retrait.

Les discussions avec les autorités reprendront ce jeudi à 17 h. Le collectif se dit « déterminé » et se retire temporairement à la base pour échanger avec les étudiants, réaffirmant son engagement total envers la communauté estudiantine.