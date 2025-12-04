Jaxaay Parcelles : Le maire Abdoul Aziz Diané placé sous bracelet électronique

Le maire de la commune de Jaxaay Parcelles (banlieue Dakar), Abdoul Aziz Diané est placé sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique. Le parquet de Pikine Guédiawaye a requis l’ouverture d’une information judiciaire sur l’affaire présumée de « trafic de migrants ».

Pour rappel, le maire Abdoul Aziz Diané et son secrétaire municipal ont été interpellés le 26 novembre 2025 par la brigade de recherche de Keur Massar pour les faits de « trafic de migrants » et de « falsification de documents d’état civil ».