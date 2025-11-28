Deux détenus incarcérés pour viol et assassinat s’évadent en sciant les barreaux

Deux détenus, âgés de 19 et 32 ans, se sont évadés cette nuit de la maison d’arrêt de Dijon, en Côte d’Or.

Le plus jeune était en détention provisoire pour viol sur conjoint, et l’autre pour assassinat et association de malfaiteurs.

C’est ce matin, vers 7H00, que l’évasion a été constatée au moment du contrôle des effectifs du quartier disciplinaire.

Les deux hommes ont scié les barreaux de leur cellule respective à l’aide d’une lame de scie et pris la fuite à l’aide de draps.

Ils sont activement recherchés par les forces de l’ordre.

Source : F D