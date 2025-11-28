Un grand oral «solitaire»…Ousmane Sonko dans une assemblée sans opposition

C’est un retour très attendu qui risque finalement de prendre des allures de monologue républicain. Ce vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement feront face à la représentation nationale pour la traditionnelle séance de « Questions d’actualité ». Cependant, l’image marquante de cette journée ne sera pas le duel verbal espéré, mais bien les rangs clairsemés de l’opposition. En effet, une partie des non-inscrits et l’intégralité du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ont annoncé leur boycott, laissant le chef du gouvernement dérouler sa politique sans véritable contradiction directe.

Cette décision radicale de l’opposition, portée par des figures comme Me Aissata Tall Sall et Anta Babacar Ngom, se veut un acte de résistance institutionnelle. Dans leur communiqué, ces élus justifient leur absence par la volonté de « protéger la dignité de l’institution » et de ne pas cautionner ce qu’ils considèrent comme une banalisation du débat parlementaire. Pour eux, l’hémicycle ne doit pas servir de décor à une mise en scène politique, refusant ainsi d’être les spectateurs d’une pièce dont ils jugent les règles du jeu faussées d’avance.

Au cœur de la discorde se trouve l’accusation selon laquelle le Premier ministre détourne l’exercice à des fins partisanes. L’opposition fustige un agenda dicté par une « logique d’opportunité politique » plutôt que par les impératifs du calendrier parlementaire. Alors que la session budgétaire, moment crucial pour aborder les urgences sociales comme l’emploi ou la santé, est imminente, les députés boycotteurs estiment que cette convocation relève de la diversion et transforme l’Assemblée en une tribune de meeting politique pour le parti au pouvoir.

Le rejet porte également sur la forme, jugée inéquitable par les signataires du boycott. Le « code de conduite » imposé pour la séance est vivement critiqué : une limitation à 13 questions pour plus de 25 ministères et un mécanisme de répartition de la parole qui favoriserait outrageusement le groupe Pastef. Selon l’opposition, ce format permettrait à la majorité d’enchaîner les interventions et au Premier ministre de répondre sans que ses adversaires puissent réellement porter la réplique, vidant l’exercice de sa substance démocratique.

Face à cette chaise vide, la majorité présidentielle n’a pas tardé à contre-attaquer, qualifiant l’attitude de l’opposition de « fugueuse et absentéiste ». Pour le groupe parlementaire Pastef, ce refus de siéger est un aveu de faiblesse et un manque de courage politique. Ils considèrent que « refuser d’être présent au prétexte de préserver l’institution » est un non-sens, car c’est le débat contradictoire qui fait vivre la démocratie. Aux yeux du pouvoir, l’opposition préfère le confort des plateaux télévisés à l’arène exigeante de l’hémicycle.

La tension est montée d’un cran avec les sorties virulentes de certains responsables du régime, comme Waly Diouf Bodiang. Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar n’a pas hésité à parler de « posture désespérée » et de « mauvaise foi » de la part de l’opposition. Dans une attaque ciblée, il a remis en cause la crédibilité des figures de proue du boycott, renvoyant Aïssata Tall Sall à son passé ministériel et qualifiant la démarche de ces députés d’incapacité à construire une argumentation solide face aux orientations du gouvernement.

Même son de cloche du côté de la mairie de Dakar, où Abass Fall assimile ce boycott à une « fuite en avant ». Pour lui, l’opposition n’existe que de nom et cherche à éviter la confrontation directe avec « le maître Ousmane Sonko ». Cette rhétorique vise à installer l’idée que l’opposition, par peur d’être dominée intellectuellement et politiquement lors des débats, a choisi la dérobade plutôt que l’affrontement démocratique, laissant ainsi le champ libre au Premier ministre.

Le soutien apporté aux boycotteurs par le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) tente toutefois d’élargir le débat au-delà de la simple querelle de procédure. En qualifiant la séance de « comédie politique » et en pointant du doigt l’absence de validation en Conseil des ministres, le FDR cherche à délégitimer l’événement. Il rappelle également les urgences économiques, notamment le silence autour du rapport de l’ANSD, pour souligner que les priorités du gouvernement ne sont pas alignées avec les souffrances actuelles des Sénégalais.

Ce vendredi, Ousmane Sonko aura bien son grand oral, mais la victoire risque d’être sans péril, donc sans gloire, faute de combattants adverses. Le Premier ministre disposera d’un boulevard pour exposer sa vision et ses réalisations, transformant ce qui devait être un exercice de reddition de comptes contradictoire en une vaste opération de communication gouvernementale. Si les sièges de l’opposition resteront vides, leur silence résonnera bruyamment, marquant une rupture profonde dans le dialogue républicain sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn