« Presque tous les hommes peuvent supporter l’adversité ; mais si vous voulez réellement sonder le caractère d’une personne, donnez-lui le pouvoir. »

Cette maxime d’Abraham Lincoln prend tout son sens lorsqu’on observe un homme, frêle de corps mais colossal par la responsabilité, ploier sous le fardeau écrasant du pouvoir discrétionnaire d’un État sénégalais aux rouages tortueux et souvent contradictoires. Autour de lui, les chants perfides des vautours du pouvoir bourgeonnent, tournant en nuées menaçantes autour du palais, prêts à fondre à la moindre faiblesse. Puissions-nous qu’Allah le protège, et que ces rapaces et cadavres politiques ne croisent jamais le vol discret mais vigilant des minerves, oiseaux de l’ombre qui ne prennent leur envol qu’au crépuscule, silencieux témoins de la fragilité humaine face à la puissance.

Depuis son accession à la présidence, Président Diomaye Faye bénéficie encore du capital politique hérité de son alliance historique avec Ousmane Sonko. Mais ce capital, fragile comme du verre, est en train de se fissurer sous la pression d’un entourage qui semble agir pour lui, mais contre lui. La promesse de rupture avec les pratiques politiques traditionnelles est aujourd’hui menacée par ceux qui devaient la soutenir. Chaque jour où Diomaye reste passif, son pouvoir se fragilise un peu plus, et l’on pourrait bientôt assister à un effritement silencieux mais irrémédiable de sa légitimité.

L’entourage présidentiel : un filtre toxique entre Diomaye et le peuple

Le véritable danger ne vient pas de l’opposition, mais de Pasteef : drapé d’un poil d’hyène, de nouvelles coalitions et des restes de l’ancien régime, censé protéger le président. Ce cercle restreint transforme la critique en écho biaisé, la réalité en mirage et l’information en poison politique. Les conseillers technocrates, souvent déconnectés, semblent plus préoccupés par leur position que par l’avenir du mouvement. Certains manipulent les décisions comme des marionnettistes, imposant leurs vues au détriment de l’esprit de rupture qui a assuré la victoire. Chaque mot filtré, chaque conseil biaisé devient une pierre sur le cercueil du capital politique de Diomaye. À force de vivre dans une cage dorée, il risque de devenir prisonnier de ceux qu’il croyait proches. La stabilité institutionnelle ne doit pas se transformer en isolement. Le président peut se protéger, mais il ne doit jamais se couper de sa base. Pour l’instant, l’impression dominante est celle d’un chef d’État entouré de murs invisibles, où chaque décision est dictée par des conseillers qui n’ont jamais porté le combat initial. On peut enfermer un président dans ses palais, mais jamais son peuple. Et si Diomaye continue à ignorer cette vérité, son palais pourrait devenir son tombeau politique.

L’ombre de Sonko : soutien ou menace ?

Ousmane Sonko n’est pas simplement une figure politique, il est l’incarnation de l’espoir et la voix de millions de Sénégalais. Son charisme, sa vision et sa capacité à mobiliser le peuple dépassent largement les calculs politiques ordinaires. Il est véritablement hors norme. Pourtant, certains conseillers de Diomaye continuent de le percevoir comme une menace, semant une distance artificielle et dangereuse. Une erreur stratégique monumentale. Rompre avec Sonko, c’est fragiliser le socle populaire même qui a porté Diomaye jusqu’au pouvoir. Tenter de l’écarter, c’est marcher sur une corde raide au-dessus d’un gouffre. Un seul faux pas, et le président chute, seul, sans filet, tandis que Sonko continue d’éclairer le Sénégal et l’Afrique entière comme un phare incontournable, capable de transformer l’histoire.

La colère silencieuse de la base

La base militante ne dort pas. Elle observe dans l’ombre, mémorise chaque faux pas, chaque mot tiède, chaque décision éloignée du peuple. Ce silence apparent n’est pas l’oubli. C’est une tempête qui gronde sous la surface. Perdre ce soutien, c’est perdre le moteur même de son pouvoir, la flamme qui maintient le château de cartes debout. La véritable menace ne vient pas des opposants visibles, des critiques bruyantes ou des manifestations éclatantes. Elle vient de l’intérieur. De l’entourage qui l’isole, des conseils qui le déconnectent de ceux qui l’ont porté. Chaque décision prise en vase clos, chaque concession faite à des influences étrangères, creuse l’écart entre lui et sa base. Les ennemis peuvent être repérés, combattus, écartés. Mais les traîtres sont invisibles. Aujourd’hui, Diomaye ne fait pas face à des rivaux. Il fait face à une ombre silencieuse qui ronge ses soutiens de l’intérieur, une colère contenue prête à exploser. Le vrai danger n’est pas qu’il tombe, mais que personne ne l’avertisse avant que le château de cartes ne s’effondre.

Conclusion

Le président doit agir sans délai : réévaluer son entourage, réduire les influences toxiques et réaffirmer publiquement l’esprit de rupture, inscrit dans la dynamique de rendre justice aux victimes du régime de Macky Sall, afin que les âmes de ces morts politiques puissent enfin reposer en paix. Chaque jour perdu rapproche Diomaye d’un scénario que l’histoire politique a trop souvent répété : un leader isolé, puissant sur le papier, mais vulnérable face à ceux qu’il croyait fidèles. Le pouvoir ne se mesure pas aux palais ni aux ministres, mais à la fidélité du peuple. Si Diomaye ne réagit pas, il découvrira que même un trône doré peut vaciller et tomber sous le poids de ses propres choix, sous le regard inquisiteur d’un jeune frère loyal qui murmure : « Du Wakhon Na la Ko », tandis que les charognards du pouvoir s’éloignent avec leurs festins vers d’autres cieux.

A word to the wise!

Docteur Moustapha Fall,

Enseignant Chercheur LEA ,LSH, UGB,

Professeur associé en enseignement UVic, Canada.