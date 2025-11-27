Crise en Guinée-Bissau : le président Embaló exfiltré et accueilli au Sénégal

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, est arrivé sain et sauf au Sénégal après avoir été exfiltré de Bissau dans le cadre d’une opération coordonnée par Dakar, en réaction à la prise de pouvoir par des éléments de l’armée. L’information est confirmée par un communiqué officiel du Gouvernement sénégalais, publié ce jeudi.

Cette arrivée fait suite à l’implication active du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu en visioconférence pour examiner la crise politique bissau-guinéenne.

Lors de cette réunion d’urgence, les dirigeants ouest-africains ont condamné la tentative de prise du pouvoir par la force et ont exigé la libération immédiate du président Embaló et des autres responsables arrêtés. Ils ont également décidé de la mise en place d’un comité de médiation restreint, auquel le Sénégal participera, et qui devrait prochainement se rendre à Bissau.

Le communiqué précise que, depuis le début de la crise, les autorités sénégalaises ont multiplié les échanges avec l’ensemble des acteurs bissau-guinéens pour faciliter la libération des responsables arrêtés, la réouverture des frontières et l’évacuation des membres des missions d’observation électorale.

Un aéronef du Gouvernement sénégalais a été dépêché à Bissau pour contribuer à cette opération de rapatriement, permettant notamment l’arrivée au Sénégal du président Embaló, désormais hors de danger.

Le Gouvernement du Sénégal réaffirme sa disponibilité à soutenir la CEDEAO, l’Union africaine et l’ensemble des partenaires dans les efforts visant à restaurer la stabilité, l’ordre constitutionnel et la légitimité démocratique en Guinée-Bissau.