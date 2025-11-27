Mankeur Ndiaye intervient à Tanger sur l’intégration régionale et la convergence économique en Afrique

L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a pris part ce jeudi, en qualité de speaker, à un panel de haut niveau consacré aux « Chaînes de valeur, commerce, intégration régionale africaine : accélérer la convergence économique du continent ».

«A Tanger ce 27/11/25 j’ai pris part comme speaker au panel sur”Chaînes de Valeurs, commerce, intégration régionake africaine: Accélérer la convergence économique du Continent” avec des compatriotes dont Alioune Sall.le Depute Guy Marie Sagna, Yoro Dia, Mubarak Lô , Alioune Ndiaye», a-t-il écrit sur X anciennement Twitter.