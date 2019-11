Deux pêcheurs arrêtés avec près de 10 kg de chanvre indien…à Yoff

Boubacar. S, âgé de 23 ans, et Djiby.K, 31 ans, tous pêcheurs de profession, vont répondre devant la chambre criminelle pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue. Ils ont été alpagués et déférés hier au parquet de Dakar par les limiers du Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies.

Selon le quotidien l’As, tout est parti d’une information anonyme faisant état d’un vaste trafic de chanvre indien au niveau du quartier Yoff Ndeungane de la Commune de Yoff. Sans tarder, les hommes du Commissaire Mbodj établissent une planque au niveau au domicile de Boubacar S. Une filature qui va porter ses fruits le 15 Novembre dernier, puisque Boubacar. S a été alpagué en pleine rue avec 08 cornets de chanvre et 22 mille francs, fruit de son commerce illicite. A son domicile, les limiers ont découvert 08 kilogrammes de chanvre indien stockés et conditionnés en 08 blocs d’un kilo. Ce qui fait un total de 09 kilogrammes de chanvre indien découverts par devers Boubacar.S. Conduit au poste de Police des Parcelles, Boubacar.S avoue et dénonce son fournisseur du nom deDjiby.K, lui aussi pêcheur de profession. Une descente des limiers au domicile de ce dernier a permis la saisine d’un kilogramme de chanvre indien et son interpellation. Acheminé au poste de Police des Parcelles assainies, Djiby.K passe aux aveux mais nie être le fournisseur et le propriétaire de la drogue saisie chez Boubacar.S.

Ils s’approvisionnaient à Kafountine

Cuisinés, les malfrats ont décliné le circuit de leur approvisionnement. Djiby.K a tenu à faire savoir aux limiers qu’il se rendait à Kafountine en Casamance pour se ravitailler avant d’embarquer la drogue à bord d’une pirogue jusqu’à Dakar Yoff. Sur place, ils se chargeaient de conditionner la drogue pour son écoulement. Suffisant alors pour que Djiby.K et Boubacar.S soient placés en garde à vue puis déférés au parquet pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.