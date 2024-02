Dialogue : 16 candidats retenus ne comptent pas répondre à l’appel de Macky

Les 16 candidats retenus pour la Présidentielle de 2024 ne comptent pas répondre au Dialogue de Macky. En conférence de presse, ce vendredi 23 février, Boubacar Camara, qui a ouvert le bal, a fustigé la sortie du chef de l’Etat sur la date de la tenue du scrutin.

« Nous savons que vous nous regardez avec beaucoup de compassion et vous ne reconnaissez plus le Sénégal. Aujourd’hui, le Sénégal est en train, avec le Président Macky Sall, de tuer ses propres institutions. Le Conseil constitutionnel a remis en cause le report unilatéral en cassant le décret. Il a remis en cause le projet de loi qui voulait reporter les élections et qui était assimilé à une prolongation de mandat. On a demandé au Président de fixer la date dans les meilleurs délais (les meilleurs délais ne sont plus à jour, parce que depuis le 15 on ne parle plus de meilleur délais, on ne parle plus de plus brefs délais, on est dans l’extrême urgence aujourd’hui) », a déclaré le candidat.

Avant de poursuivre : « Maintenant le Président dit au peuple qu’il refuse et il cherche de la complicité pour acter ce refus, dire que les acteurs ne sont pas d’accord et comme les acteurs ne sont pas d’accord, je remet le dossier au Conseil constitutionnel, et ce Conseil constitutionnel ne doit pas être décrédibilisé, et lorsqu’on décrédibiliser le Conseil, on trouve des prétextes pour casser le processus électoral ».

Une situation, qu’en tant que candidat, qui fait que lui et ses camarades s’opposent à tout dialogue. Il exigent qu’une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral.