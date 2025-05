Dialogue et contre-dialogue…Opposition et pouvoir toujours en désaccord

Le dialogue national s’est ouvert ce lundi sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs partis politiques, acteurs de la société civile…ont pris part à ce grand rendez-vous. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’aura pas été le seul à faire son dialogue. Ce 28 mai était aussi une occasion pour une certaine opposition de se dresser contre le duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye.

Le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours inaugural du Dialogue National, a insisté sur la portée historique de ces assises, soulignant qu’elles se tiennent « en période de paix » et qu’elles visent à « enraciner davantage dans la consolidation de la paix ». Sa vision est claire : prévenir les crises futures plutôt que de gérer leurs conséquences. Il a lancé un vibrant appel à un sursaut collectif, plaidant pour des réformes courageuses et tournées vers l’avenir, afin d’extirper du système électoral « tous les germes de dissensions ». Cet appel à la réconciliation nationale s’est accompagné d’un hommage poignant aux victimes des tensions sociopolitiques passées, un geste symbolique fort pour apaiser les mémoires.

Cependant, la volonté d’unité nationale du président Faye se heurte à la réticence d’une partie de l’opposition, qui a choisi de s’organiser en marge de ces concertations officielles. Pour ces acteurs, le dialogue national, tel qu’il est conduit, ne représente pas une solution satisfaisante aux problèmes du pays. Cette démarche parallèle souligne une profonde méfiance envers les intentions du gouvernement et une divergence de vue sur les priorités et les méthodes de réforme.

Un des voix dissonantes les plus marquées est celle de Pape Malick Ndour, membre de l’Alliance pour la République (APR), l’ancien parti au pouvoir. Il a affirmé catégoriquement que « ce dialogue ne concerne pas notre parti » et que l’APR ne se sentait « pas engagée par les décisions qui pourraient en découler ». Son rejet est sans équivoque : « Quelles que soient les conclusions, l’APR n’est pas prête à les valider. » Cette position radicale met en lumière une opposition frontale et une volonté de ne pas légitimer un processus qu’ils jugent partial ou insuffisant.

Au-delà de la question de la légitimité du dialogue, les participants au « contre-dialogue » ont également formulé des critiques acerbes sur la gestion économique du gouvernement. Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Geum sa Bopp, a qualifié la gestion actuelle d’« incompétente », pointant du doigt l’endettement croissant du pays. Selon lui, « plus de 1800 milliards de francs CFA ont été empruntés depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel régime », une situation jugée « inacceptable ». Cette critique économique, formulée lors d’une rencontre initiée par le Nouveau Front Force Alternative (NFA), le Mouvement Rappel à l’Ordre et le collectif RTS des Travailleurs Licenciés, démontre une focalisation sur des problématiques concrètes et une volonté de dénoncer ce qu’ils perçoivent comme des dérives.

Le « contre-dialogue » n’est pas seulement un forum de critiques, mais aussi un espace où de nouvelles forces politiques émergent. L’annonce de la création du mouvement « SÉNÉGAL BI GNOU BOKK » par Barthélémy Dias, ancien maire de Dakar, est un exemple frappant. Lancé au même moment que le dialogue officiel, ce mouvement se positionne comme une alternative, né de la « fatigue d’attendre » et du « refus de courber l’échine ». Dias appelle à un sursaut citoyen, non pas pour chercher un sauveur, mais pour que « tous ses enfants [du Sénégal] debout, libres, fiers, mais surtout justes » s’engagent.

L’existence de ce « contre-dialogue » soulève des questions fondamentales sur la nature de la démocratie sénégalaise et la capacité de ses acteurs à s’entendre sur une vision commune. Tandis que le président Bassirou Diomaye Faye s’engage à garantir que « le gouvernement assume la plénitude de sa mission » et que « l’opposition soit respectée et exerce ses droits librement », la polarisation actuelle suggère que le chemin vers une démocratie pleinement achevée est encore long et semé d’embûches.

En définitive, le Sénégal est aujourd’hui le théâtre d’une double dynamique : d’un côté, une tentative gouvernementale de refonder le système politique par un dialogue inclusif, et de l’autre, une contestation active de l’opposition qui refuse de s’y soumettre. Cette situation complexe met en lumière les défis inhérents à la consolidation démocratique dans un pays où les désaccords politiques s’expriment avec force et où les enjeux de pouvoir et d’avenir national sont inextricablement liés. L’issue de ces deux initiatives parallèles déterminera sans aucun doute la trajectoire politique du Sénégal pour les années à venir.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn