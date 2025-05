Dialogue national : Le CUR Ligeeyeul Euleuk propose certaines réformes

CONTRIBUTION DU PARTI ‘’CENTRISTES UNIS POUR LA REPUBLIQUE, LIGEEYEUL EULEUK’’ AU DIALOGUE NATIONAL DU 28 MAI 2025

Introduction

Le parti CUR Ligeeyeul Euleuk’ fidèle à son orientation centriste et à son attachement au dialogue constructif, salue avec force l’initiative du Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de lancer un Dialogue national inclusif sur le système politique. Cette concertation, qui met l’accent sur la recherche de consensus durables, s’inscrit dans la tradition démocratique sénégalaise, tout en rejoignant les standards des grandes démocraties soucieuses de renforcer l’équilibre institutionnel et la confiance citoyenne.

À l’instar des partis centristes qui œuvrent activement à renforcer la démocratie, le parti CUR Ligeeyeul Euleuk :

• Adopte une vision réformiste, soucieuse d’éviter les divisions, en privilégiant un équilibre entre changement et continuité

• Soutient une organisation réfléchie de la sphère politique, en rejetant aussi bien la dispersion des forces que les tentatives de domination d’un seul courant.

• Met en avant l’importance du dialogue structuré, de l’écoute des acteurs intermédiaires et de l’implication des citoyens dans les décisions publiques.

• Prône un mode de gouvernance inspiré des régimes parlementaires, où la concertation entre les institutions, les représentants élus et la société civile garantit la stabilité politique.

Consciente des échéances électorales à venir – locales en 2027, présidentielle et législatives en 2029 – CUR Ligeeyeul Euleuk propose une contribution centrée sur des réformes électorales ambitieuses mais réalistes, une meilleure organisation de la vie partisane, un financement politique transparent, une justice électorale indépendante et un cadre institutionnel plus solide.

1. Réforme du système électoral

Vers une Commission électorale indépendante (CENI)

CUR Ligeeyeul Euleuk soutient fermement la transformation de la CENA en une CENI, avec pour objectif central de garantir la neutralité, la transparence et la légitimité des scrutins.

Cette mutation institutionnelle devra s’accompagner de garanties légales : Une autonomie financière et une libre administration fonctionnelle réelle incluant :

• Une composition équilibrée incluant les partis, la société civile et des experts indépendants.

• Des mécanismes clairs de contrôle, de transparence et de reddition des comptes.

Modernisation du Code électoral

Le Code électoral mérite une révision pour répondre aux exigences d’un processus électoral inclusif et apaisé et le CUR Ligeeyeul Euleuk propose notamment :

Commission électorale indépendante (CENI)

Le parti CUR Ligeeyeul Euleuk soutient la transformation de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) en une Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) afin de garantir l’impartialité et la crédibilité des scrutins. Ce changement répond à l’appel des termes de référence qui préconisent une réforme en profondeur du système électoral.

Révision du Code électoral

Il est proposé de moderniser le Code électoral pour clarifier les règles de participation et d’organisation du vote, en particulier les modalités du parrainage et de l’inscription des électeurs.

Le CUR Ligeeyeul Euleuk préconise l’inscription automatique des citoyens majeurs sur les listes électorales à partir de la carte d’identité biométrique CEDEAO, comme le prévoit le dialogue national. Ces mesures visent à réduire les litiges préélectoraux et à favoriser une plus large participation démocratique.

Clarté du parrainage

Nous appelons à redéfinir le mécanisme de parrainage pour l’élection présidentielle et législative, en fixant des critères objectifs et transparent (…. Électeurs régulièrement inscrits cautionnant les 45 candidatures dans les régions de Dakar, Diourbel, Kaolack, thiès et Ziguinchor). La réforme doit éviter les controverses passées et renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral.

2. Rationalisation du paysage politique

Critères de création et de fonctionnement des partis

Pour éviter l’éparpillement partisan et favoriser des acteurs politiques représentatifs, le CUR Ligeeyeul Euleuk propose :

Critères de création et de fonctionnement

Conformément à notre vision et notre doctrine, notre parti propose de clarifier les conditions légales de création, de fonctionnement et de financement des partis politiques afin d’éviter la prolifération anarchique et de garantir une représentativité effective. Il s’agit par exemple d’instaurer des seuils minimaux de parrainage ou d’adhérents et de renforcer les obligations statutaires (instance dirigeante, organe de contrôle interne, etc.).

Encadrement de l’existence des partis

Le parti CUR Ligeeyeul Euleuk recommande d’évaluer la pertinence des partis existants en fonction de leur enracinement démocratique et de leur rôle dans la vie politique. L’objectif est de consolider l’espace partisan autour de formations structurées et responsables, évitant les dissidences intempestives. Ces propositions s’inscrivent dans la logique de modernisation de la démocratie sénégalaise et de stabilité des institutions

Renforcement des partis

Dans un contexte de rationalisation, le parti plaide aussi pour l’éducation civique et la formation politique des militants, afin de favoriser une culture interne démocratique et une meilleure gouvernance des partis.

Le parti recommande une évaluation régulière des partis sur la base de leur activité démocratique, leur contribution à la vie politique et leur capacité à mobiliser des adhérents (autour d’une réalisation citoyenne annuelle obligatoire : don de sang, reboisement, alphabétisation…). L’objectif est de renforcer la crédibilité des partis et de stabiliser l’offre politique.

Renforcement des capacités internes

CUR Ligeeyeul Euleuk met un accent particulier sur la formation politique des militants et l’éducation civique, leviers essentiels d’une gouvernance démocratique au sein des partis.

3. Financement politique transparent et équitable

Transparence et contrôle des ressources

Les sources de financement des partis doivent être rendues publiques et soumises à un contrôle indépendant. Cela inclut les dotations publiques, les cotisations, ainsi que les dons privés, dans le respect de plafonds fixés par la loi.

Financement public équilibré

Un mécanisme de répartition des fonds publics basé sur la représentativité, les résultats électoraux et la participation aux institutions permettra d’assurer une compétition politique juste.

La mise en place de sanctions en cas de non-conformité est également préconisée.

Renforcement des organes de contrôle

Le parti CUR Ligeeyeul Euleuk propose de doter les institutions en charge du contrôle (CENI, organe anti-corruption, Cour des comptes) de moyens et de compétences élargies, tout en respectant l’indépendance du pouvoir judiciaire.

4. Une justice électorale indépendante et efficace

Spécialisation des juridictions

CUR Ligeeyeul Euleuk appelle à la création ou à la consolidation de chambres électorales spécialisées (Tribunal Arbitral Électoral (le TAE)), capables de trancher rapidement et équitablement les litiges électoraux, avant et après les scrutins. Ce positionnement est cohérent avec les fondamentaux du Pacte national qui prône l’indépendance de la justice et la promotion de la démocratie

Garanties procédurales

Des garanties procédurales claires doivent être inscrites dans la loi : accès équitable à la justice pour tous les candidats, délais courts pour les recours électoraux, et communication publique des décisions. L’objectif est d’éviter que des tensions préélectorales ne débouchent sur des troubles et de renforcer la confiance de l’électorat dans le verdict des urnes (justification du TAE)

Renforcement des compétences et des moyens

Le parti insiste sur la nécessité de former les magistrats aux contentieux électoraux et de leur fournir des ressources suffisantes à la bonne exécution de leur mission (bases de données, outils numériques, experts électoraux).

5. Gouvernance inclusive et stabilité institutionnelle

Dialogue social et concertation permanente

Conformément aux valeurs du Pacte national de Stabilité sociale, le parti CUR Ligeeyeul Euleuk plaide pour un dialogue social ouvert, permanent et inclusif, associant les syndicats, la société civile, les femmes et les jeunes. Ce dialogue doit inspirer la gouvernance quotidienne de l’État (création d’un Haut Conseil pour la Gouvernance Citoyenne Participative composée exclusivement des acteurs non étatiques et politiques).

Équilibre des pouvoirs

Le renforcement de la démocratie passe par une clarification des rôles institutionnels :

• Meilleure articulation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

• Délimitation des prérogatives électorales entre le Président, le Parlement, le Conseil constitutionnel, etc.

Suivi des réformes

CUR Ligeeyeul Euleuk propose la création d’un comité multipartite de suivi chargé d’évaluer la mise en œuvre des réformes issues du Dialogue national. Cette instance devra garantir la transparence, la redevabilité et la continuité démocratique.

Conclusion

Ce dialogue national ne doit pas être l’affaire des seuls politiques et tourner uniquement sur la question électorale. Il devrait aussi être centré sur les questions de développement en adressant les questions économiques et de développement.

Chaque formation politique à sûrement une offre économique et cette instance peut être une occasion d’échanges sur les défis économiques à travers les pôles territoires qui doivent être des épicentres de convergence des initiatives économiques.

Ce dialogue doit dépasser la seule chose politique et les politiciens et inclure les acteurs économiques. En un mot, être un dialogue de rupture.

Le dialogue national n’a de sens que si et seulement si les politiques acceptent de bâtir la nation sénégalaise sur des vraies valeurs de partage, d’équité, de respect scrupuleux du bien public, de patriotisme économique, d’altruisme, de justice distributive profitable aux plus pauvres, d’égalité des citoyens devant la loi et d’indépendance de la justice.

Nous voulons d’un Sénégal pour les Sénégalais, ouvert aux autres, pacifique et sûr. D’un Sénégal avec une démocratie efficace et productrice de bienêtre.

Le parti CUR Ligeeyeul Euleuk renouvelle son engagement total en faveur d’un dialogue politique sincère, porteur de réformes structurelles.

Fidèle à sa vocation centriste, le parti CUR Ligeeyeul Euleuk continuera à défendre des positions équilibrées, respectueuses des valeurs démocratiques, de l’État de droit et du consensus national.

À l’image des grandes démocraties, le Sénégal peut, à travers ce Dialogue, renforcer la confiance entre les institutions et les citoyens, et bâtir une gouvernance plus juste, inclusive et durable.

Fait à Dakar, le 25 mai 2028

La Présidente

Mme Nicole Gakou