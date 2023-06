Dialogue national : Le FM24 félicite Macky Sall

Ce Mercredi 31 Mai 2023 sera à jamais marqué dans les annales de l’histoire politique du Sénégal. Les FM24 (forces vives de la majorité Présidentielles/Falate Macky en 2024), félicitent le Président de la République Macky SALL qui reste toujours fidèle à sa volonté manifeste de privilégier le dialogue et de consolider cette tradition fondamentale de la nation sénégalaise.

Ainsi, cette initiative présidentielle vient encore une fois de plus de démontrer à la face du monde que le Sénégal demeure cette terre de dialogue qui ne cesse d’inspirer les jeunes démocraties du continent africain. Également, nous saluons l’adhésion patriotique de cette opposition responsable qui a répondu présent à l’appel du président pour des concertations socio-économiques et politiques dans l’intérêt exclusif du peuple.

En revanche, nous dénonçons l’attitude revancharde, haineuse de cette opposition assoiffée de pouvoir, regroupée au sein du F24.Ainsi, en rejetant catégoriquement le dialogue, ce mouvement de soutien de Ousmane SONKO tente de soustraire des mains de la justice leur ami circonstanciel qui est accusé de viol en planifiant et en finançant des manifestations violentes. Ces méthodes antidémocratiques et anti patriotiques qui tendent à recruter des milices et à détruire des biens publics comme privés ont fini par montrer le manque de culture politique de ces « grands enfants ».

Par conséquent, face aux défenseurs de ce pervers narcissiques, il urge que tous les militants d’une république fortifiée et d’une démocratie apaisée au Sénégal se mobilisent pour anéantir la volonté insurrectionnelle de cette opposition. Le F24 s’illustre honteusement en entravant la bonne marche de la justice par des subterfuges dans le seul but d’empêcher l’éclatement de la vérité dans ce dossier opposant la citoyenne Mlle Adji SARR et Ousmane SONKO.

En définitive, les FM24 appellent la jeunesse sénégalaise de rester vigilant dans leurs quartiers respectifs et de dénoncer tous groupes organisés qui tenteront d’incendier les domiciles d’honnêtes citoyens. Aussi aux citoyens de respecter les institutions judiciaires ainsi que le délibéré qui sortira du dossier privé opposant Mlle Adji SARR et Ousmane SONKO ce Jeudi 1er Mai.

FM24 (Forces Vives de la Majorité Présidentielles)

Ont signé :

Honorable Samba NDONG

Pape THIAM

Ndeye Sanou DIOUF

Khaly SALL

Matham BA

Kamille NDIAYE