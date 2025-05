Dialogue national : Le Parti FORT répond à l’appel de Diomaye

DECLARATION DU PARTI FORCES OUVERTES POUR LA REPUBLIQUE ET LE TRAVAIL SUR LE DIALOGUE NATIONAL

Fidèle à notre engagement en faveur du dialogue et du consensus, le Parti Forces Ouvertes pour la République et le Travail (FORT) a pris la décision de répondre favorablement à l’invitation du Président de la République pour participer au dialogue national.

Notre position s’inscrit dans une vieille tradition républicaine où les grandes questions de l’avenir du pays sont abordées dans un cadre de concertation ouverte et constructive. Nous sommes convaincus que la discussion reste une voie essentielle pour prévenir les crises et construire des solutions adaptées aux aspirations du peuple sénégalais.

Toutefois, il est important de rappeler que dialoguer ne signifie pas être en accord sur tout. Le débat démocratique doit permettre à chaque acteur de faire valoir ses idées et ses convictions, sans complaisance ni renoncement. Nous abordons donc ce dialogue avec la ferme volonté de défendre nos positions et de contribuer à l’élaboration de solutions pragmatiques et durables.

Par ailleurs, nous insistons sur la nécessité d’élargir le cadre des discussions au-delà des seules questions politiques et institutionnelles. L’avenir de notre pays repose aussi sur des choix économiques et sociaux qui impactent directement la vie des Sénégalais. Il serait regrettable que ces concertations n’intègrent pas les préoccupations majeures liées à la lutte contre le chômage, la justice sociale, l’accès aux services de base et la préservation des acquis démocratiques.

Enfin, nous tenons à mettre en garde contre toute tentation de recours à la politique du fait accompli ou du coup de force. Le dialogue ne doit pas être un simple outil de validation d’agendas préétablis, mais un véritable espace de réflexion et de construction collective. La réussite de cette initiative dépendra de l’engagement sincère des participants et de la volonté du pouvoir d’écouter et de prendre en compte les contributions de tous.

Le Parti Forces Ouvertes pour la République et le Travail reste fidèle à ses principes et à son engagement pour un Sénégal inclusif, équitable et respectueux des libertés fondamentales. Nous serons présents, avec responsabilité et détermination, pour contribuer à l’avenir de notre nation.

Pour le Bureau Politique

Le Président

Bara Ndiaye