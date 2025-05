Dialogue politique : Babacar Ndiogou invite l’opposition à accepter la main tendue du président

Pour une première invite, il serait raisonnable que l’opposition accepte la main tendue du Président de la République

Il vaut mieux se concerter en amont, le plus tôt possible, au vu et au su de tout le peuple, plutôt que d’attendre que la crise s’installe et que les épisodes dramatiques se succèdent pour ensuite organiser nuitamment des négociations opaques en vue d’une issue.

Le Sénégal a traversé depuis plusieurs décennies une série de turbulences politiques liées à un système électoral et institutionnel souvent source de tensions, entraînant parfois des dégâts matériels et humains tragiques. Malgré douze années d’exercice du pouvoir et plusieurs tentatives de concertation, le précédent régime n’a pas réussi à bâtir un climat de confiance et réduire les hostilités dans l’espace politique. En effet, le terrain politique s’est fragmenté, les tensions se sont accrues ces dernières années, au point qu’aujourd’hui, le débat public est pollué par des invectives, des querelles inutiles ainsi que des affrontements verbaux par presse ou réseaux sociaux interposés. D’autant plus que le contexte de reddition des comptes amplifie la confrontation entre les tenants du pouvoir et les dignitaires de l’ancien régime.

Par ailleurs, les nombreuses modifications unilatérales du code électoral et surtout de la Constitution, souvent opérées à l’approche des élections, ont continuellement nourri les rapports conflictuels entre le pouvoir et l’opposition. Ces révisions, parfois taillées sur mesure pour servir des intérêts partisans ou éliminer des candidats, ont au fil des années vidé de sa substance le Code consensuel Kéba Mbaye de 1992, pourtant fondé sur une volonté d’équilibre, de transparence et de justice. L’exemple le plus éloquent reste sans doute l’introduction précipitée du parrainage citoyen, dont la généralisation a eu pour effet d’amplifier les crispations et les tensions préélectorales. En conférant un pouvoir à l’administration ou au Conseil constitutionnel de valider ou d’invalider des candidatures, ce système a été perçu par une grande partie de l’opposition comme un outil de verrouillage politique, contribuant à affaiblir la légitimité du processus démocratique. Si certains y voient un mécanisme de filtrage nécessaire pour écarter les candidatures fantaisistes, d’autres estiment qu’en raison de l’élimination par les doublons, il demeure un outil injuste et antidémocratique.

Dans ce contexte, les dialogues successifs entre le pouvoir et l’opposition n’ont jamais abouti à un compromis durable, hormis les quelques consensus ponctuels obtenus concernant les réformes telles que l’inscription des candidats amnistiés ou graciés sur les listes électorales, la suppression du parrainage aux locales et l’élection du maire au suffrage universel direct.

Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de mettre définitivement fin aux conflits récurrents liés au système électoral. Notre pays doit dépasser ces tensions pour enfin se consacrer aux véritables problématiques socio-économiques. Il est donc urgent d’œuvrer à l’instauration d’un espace politique inclusif, crédible, équitable et rationnel avec des règles du jeu transparentes et justes. À cet égard, il est nécessaire de construire collectivement un nouveau pacte politique crédible axé sur une refondation profonde du système politique.

La réflexion sur les réformes touchant au système politique n’est pas l’apanage seul de l’opposition et du régime en place. Elle incombe à l’ensemble des citoyens et à tous les segments de la société, au nom de l’intérêt général. Que l’opposition participe ou non au dialogue, le régime en place détient aujourd’hui tous les leviers juridiques et institutionnels nécessaires pour imposer ses choix politiques. Ce déséquilibre devrait par conséquent pousser l’opposition à faire preuve de pragmatisme et à accepter la main tendue du Président, afin qu’elle puisse exprimer haut et fort ses préoccupations et ses propositions sur les réformes à apporter au système politique, et potentiellement influencer, même modestement, les conclusions et décisions finales.

De plus, un sujet aussi vaste que la réforme du système politique sénégalais ne doit en aucun cas être abordé de manière partisane. Dès lors, il convient de saluer l’appel du Président à tous les citoyens et acteurs politiques. Que l’on soit dans l’opposition, du parti au pouvoir ou en dehors de toute affiliation politique, la mission est collective : créer un cadre de dialogue sincère et responsable ainsi que de trouver, en définitive, des consensus forts pour éliminer les sources de conflits préélectoraux et bâtir les fondements pour un développement économique et social durable. À défaut, le pays continuera d’être pris en otage par des logiques et des manœuvres politiciennes qui freinent sa marche vers l’émergence réelle.

Le régime actuel, en initiant un premier appel au dialogue, a la responsabilité historique de rompre avec les dynamiques du passé et d’ouvrir une ère de concertation sincère et fiable. Il s’agit d’un impératif patriotique, chacun doit y répondre avec responsabilité.

Force est de constater que le code électoral, dans sa version actuelle, constitue un facteur récurrent de conflit. Il est indispensable d’y apporter en profondeur des réformes, parmi lesquelles :

● La modification ou suppression des articles L.29 et L.30 pour éviter que des adversaires politiques soient écartés à travers des condamnations orchestrées. Seul le juge devrait pouvoir prononcer la perte des droits civiques et politiques;

● L’introduction du bulletin unique à l’instar de beaucoup de pays pour réduire les coûts d’impression et de transport lors des elections;

● La mise en place de mécanismes transparents pour assurer à l’opposition un accès facile au fichier électoral;

● Élargir la durée de révision des listes électorales;

● Inscription automatique sur les listes électorales dès l’atteinte de l’âge de 18 ans;

● La révision du système de parrainage, en repensant un modèle plus juste et équitable. Tant que le citoyen ne peut parrainer qu’un seul candidat, le tirage au sort et l’élimination à cause de doublons restent injustes et antidémocratiques.

En parallèle, il est nécessaire de réformer le mode d’élection des députés, en instaurant la proportionnelle pour la répartition des sièges au niveau des départements afin d’assurer une représentation plus fidèle à la diversité politique nationale. Cela implique la suppression du scrutin majoritaire, notamment le raw ganu départemental.

Il est par ailleurs cohérent de définir les modalités du statut de l’opposition, mais il n’est pas recommandé de fixer un chef de file car l’opposition n’est jamais un bloc monolithique pour recourir à un chef légalement désigné. La désignation d’un chef de l’opposition doit naturellement émerger à travers les dynamiques de la scène politique.

Une réforme de la loi n° 81-17 relative aux partis politiques s’impose, notamment en ce qui concerne les modalités de leur création et de leur financement. Cette réforme devrait également introduire l’obligation pour les partis de disposer d’un siège avec une adresse identifiée et d’organiser régulièrement des congrès afin de renouveler leurs instances et de garantir un fonctionnement démocratique interne.

Concernant la réforme des institutions, et notamment la réduction des pouvoirs du chef de l’exécutif, il serait opportun de s’inspirer des recommandations des Assises nationales et des conclusions de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI). Il ne s’agit pas toutefois de répartir les pouvoirs du Président au sein de l’exécutif, mais de mettre en place un mécanisme de contre-pouvoir afin d’instaurer un véritable équilibre entre l’exécutif, le parlement et la justice.

Avec l’émergence des pôles économiques, une refonte du Code des collectivités territoriales s’impose. Il s’agira notamment de :

● Corriger les incohérences de l’architecture territoriale et du découpage administratif ;

● Supprimer les départements en tant que collectivités territoriales et renforcer les ressources des communes;

● Et mettre en place des structures intercommunales au sein des pôles économiques, pour garantir une mise en œuvre coordonnée et efficace des politiques économiques, agricoles et industrielles dans les espaces concernés.

Les défis économiques auxquels le Sénégal fait face sont bien trop importants pour que nous continuions à perdre un temps précieux dans des conflits électoraux. La mise en place d’un système politique sain, crédible et équilibré est une nécessité vitale pour la survie de notre démocratie, l’apaisement durable de l’espace public, ainsi que pour la réussite des objectifs de développement. Il est donc temps pour tous les acteurs politiques d’agir ensemble, avec responsabilité, lucidité et sincérité, et de s’abstenir de toute forme de ruse politicienne, car l’avenir de notre nation en dépend.

Babacar Ndiogou

Mouvement And Ligey Kaolack (devenu Jappo Yessal)