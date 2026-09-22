Diamaguène : Un jeune déféré pour séquestration, détournement de mineur et…

Ce mardi 22 septembre 2026, le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a procédé au déferrement au parquet du nommé A. Diallo, âgé de 22 ans, de nationalité guinéenne, se disant mécanicien et domicilié à Diamaguène.

L’interpellation du mis en cause fait suite à une plainte déposée au poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao par le sieur W. Barry, pour séquestration, détournement de mineure et viol suivi de grossesse.

Selon les déclarations du plaignant, le mis en cause entretenait depuis plusieurs mois une relation amoureuse avec sa fille, M. Barry, âgée de 16 ans. Le père affirme avoir, à plusieurs reprises, enjoint à A. Diallo de cesser toute relation avec sa fille. Ces injonctions seraient toutefois restées sans effet, le suspect ayant continué, de manière clandestine, à recevoir la jeune fille chez lui.

C’est dans ce contexte que, dans la nuit du 14 au 15 septembre 2026, aux environs de minuit, W. Barry, constatant l’absence de sa fille au domicile familial, se serait rendu chez le mis en cause. Il y aurait trouvé sa fille enfermée dans une chambre en compagnie d’A. Diallo, ce dernier refusant d’ouvrir la porte pour la laisser sortir. C’est grâce à l’intervention de voisins que la porte aurait finalement pu être ouverte, permettant la récupération de la jeune fille. Invitée au poste de police en compagnie de ses parents, la victime a confirmé les déclarations faites par son père.

Une réquisition aux fins d’examen gynécologique a été adressée au médecin-chef du Centre de santé « Khadimou Rassoul » de Mbao. Les conclusions médicales font état d’une grossesse de 10 semaines. Des recherches entreprises dans le secteur ont permis d’interpeller le suspect. Entendu par les enquêteurs, A. Diallo a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue pour séquestration, détournement de mineure et viol suivi de grossesse selon des sources de Seneweb.

Au terme de l’enquête policière, le suspect a été présenté ce mardi 22 septembre 2026 au procureur Saliou Dicko.

Source : Seneweb