ONU : Bassirou Diomaye Faye s’entretient avec son homologue roumain

Après avoir pris part ce mardi à l’ouverture du débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu avec son homologue de Roumanie, Nicușor Dan.

Les deux chefs d’État se sont félicités de la qualité des relations entre le Sénégal et la Roumanie, fondées sur un attachement commun à la démocratie, aux droits de l’Homme et à la paix.

La coopération entre les deux pays porte notamment sur l’éducation et la formation, ainsi que sur leur engagement commun dans la promotion des valeurs de la Francophonie.

À l’issue de leurs échanges, les deux présidents ont convenu de donner un nouvel élan au partenariat bilatéral, notamment dans sa dimension économique.