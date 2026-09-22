ONU : Bassirou Diomaye Faye s’entretient avec le président du Conseil européen

À la suite de son entretien avec le président de la Roumanie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce mardi avec António Costa, président du Conseil européen.

Le chef de l’État a salué l’excellence de la coopération entre le Sénégal et l’Union européenne, qui se traduit notamment par plusieurs projets dans les domaines des énergies renouvelables, de la santé, des transports, de l’eau et de l’assainissement, ainsi que de l’emploi des jeunes et des femmes.

Bassirou Diomaye Faye a également réaffirmé sa volonté de poursuivre, par la voie du dialogue, les discussions sur des sujets d’intérêt commun, notamment la pêche et la migration.

Sur le plan international, les deux personnalités ont partagé leur préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et au Moyen-Orient.

Le président de la République a encouragé l’Union européenne à renforcer son appui aux initiatives africaines en faveur de la paix et de la lutte contre le terrorisme. Il a également réaffirmé l’attachement du Sénégal à la primauté du droit international.