Diomaye a pris part à une réunion de haut niveau sur le Pacte pour l’avenir en Afrique

À la suite de ses entretiens avec le président de la Roumanie et le président du Conseil européen, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce mardi à une réunion de haut niveau consacrée à la mise en œuvre du Pacte pour l’avenir en Afrique.

Organisée au siège des Nations Unies par la Namibie, la Zambie, l’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies, cette rencontre intervient deux ans après l’adoption du Pacte pour l’avenir.

Elle a permis de faire le point sur les progrès accomplis, les obstacles rencontrés ainsi que les opportunités offertes au continent, notamment à travers le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures.

Invité à s’exprimer en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l’État a rappelé l’attachement de l’Afrique de l’Ouest à un multilatéralisme rénové, capable de tenir les engagements pris en matière de financement du développement, de transition numérique et de paix.