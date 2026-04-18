Diamniadio : Bassirou Diomaye Faye ouvre la 7ᵉ Conférence des ambassadeurs

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce samedi 18 avril 2026 l’ouverture de la 7ᵉ Conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal, au Centre international de conférences Abdou Diouf. Une rencontre stratégique axée sur le renouveau de la diplomatie sénégalaise dans un contexte international en mutation.

Réunis les 18 et 19 avril à Diamniadio, les chefs de missions diplomatiques et consulaires du Sénégal participent à une conférence présentée comme un moment clé de la vie institutionnelle nationale. Placées sous le thème « La diplomatie sénégalaise et le renouveau de la coopération internationale : principes et modes d’action », ces assises visent à évaluer l’action extérieure du pays et à tracer les grandes orientations de la politique étrangère.

Dans son discours d’ouverture, le Chef de l’État a souligné l’importance de cette rencontre, qui permet de « rassembler la famille diplomatique », d’analyser les défis actuels et de définir une feuille de route adaptée aux nouvelles réalités internationales.

Le Président Faye a réaffirmé son ambition de bâtir une diplomatie « de souveraineté, de résultats et d’anticipation », rompant avec une logique de simple présence. Il a insisté sur la nécessité d’adapter les instruments diplomatiques face à un monde marqué par des crises géopolitiques, économiques et climatiques.

Cette nouvelle orientation s’inscrit dans la vision stratégique de l’agenda Sénégal 2050, qui met l’accent sur des priorités telles que la gouvernance, la souveraineté alimentaire, l’industrialisation, les infrastructures et le numérique.

Le Chef de l’État a rendu un hommage appuyé aux figures marquantes de la diplomatie sénégalaise disparues, saluant leur contribution au rayonnement international du pays. Il a rappelé que la politique étrangère du Sénégal reste fondée sur des principes constants : bon voisinage, promotion de la paix, défense des droits humains, intégration africaine et protection des intérêts nationaux.

Dans un contexte international qualifié de « turbulent », le Président a alerté sur la montée des conflits, les tensions entre grandes puissances et l’affaiblissement du multilatéralisme. Il a dénoncé le recours unilatéral à la force et plaidé pour un ordre international plus juste, respectueux de la dignité humaine.

Le Sénégal entend ainsi continuer à porter une voix forte sur les enjeux globaux, notamment en faveur de la paix, de la réforme de la gouvernance mondiale et d’une meilleure représentation de l’Afrique sur la scène internationale.

Le Président Faye a également insisté sur le rôle central de la diaspora sénégalaise, considérée comme un acteur clé du développement. Il a annoncé la poursuite des efforts pour moderniser les mécanismes de gestion et renforcer la protection des Sénégalais de l’extérieur, tout en valorisant leur contribution économique et sociale.

Le président Diomaye a appelé à une meilleure coordination de l’action extérieure et à une efficacité accrue de l’appareil diplomatique. Il a exhorté les ambassadeurs et consuls à faire preuve de rigueur, d’engagement et de professionnalisme, tout en promettant une modernisation continue des conditions de travail.

Clôturant son allocution, Bassirou Diomaye Faye a officiellement déclaré ouverte la 7ᵉ Conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal, exprimant son attente de propositions concrètes et ambitieuses à l’issue des travaux.