Diaraf Sow à Guy : « Votre sale théâtre a trop duré… »

On reconnaît les grands à travers leurs degrés d’analyse et de réflexion, leurs capacités à convaincre et à jaillir de la mêlée surtout si celle-ci est composée d’élites et d’intellectuels de hauts rangs.

Si Gandhi, Mandela, Martin Luther ont réussi à convaincre et vaincre sans violence, c’est parce qu’ils faisaient des analyses fortes et pertinentes, réfléchissaient bien et réussissaient à convaincre non seulement les élites mais également la masse populaire.

Malheureusement pour toi, Guy , ni votre quotient intellectuel ni votre degré d’intelligence ne vous permet de jaillir de la mêlée en usant d’idées et de réflexions, d’actes nobles, louables et acceptables par la République par le droit et par la morale.

Votre Quotient Intellectuel et votre capacité de réflexion étaient si petits que les débats si riches et si élevés que l’élite politique posait au sein de Manko Wattu Sénégal que nous partagions ensemble te faisaient dormir. Souvent assis à côté de moi, je vous ai toujours observé et je me demandais souvent comment quelqu’un peut-il se déplacer d’une réunion à une autre tous les jours pour passer son temps à dormir en salle de réunion.

Lorsqu’il s’agit maintenant de brandir des muscles et défier les forces de défense et de sécurité dans un régime trop démocratique, Guy Marius Sagna en use à gogo et en abuse.

Effectivement, il est facile dans un pays comme le Sénégal de s’illustrer par l’impolitesse, l’arrogance et l’irrespect des Institutions et des forces de défense et de sécurité, parce que le Président Macky Sall et sa police n’usent jamais de bâton ou de cravache et respectent les droits de l’homme.

Votre sale théâtre a trop duré. Un peu de respect pour la République Monsieur Guy Marius Sagna !

Parce que le Président de la République est trop indulgent vis-à-vis des opposants ? Parce le régime ne veut pas être vu en tyran ?

Parce que le Président Macky Sall tient à préserver l’image extrêmement démocratique du Sénégal que tu en abuse ?

Ton cirque a trop duré Guy Marius Sagna !

Tu crois que tes comportements détestables seraient acceptés dans d’autres pays en dehors du Sénégal ? Non !

Quel Président à part Macky Sall accepterait tes dérives souvent impunies, même pas Ousmane Sonko !

Il faut savoir raison garder et respecter la courtoisie républicaine car il y’a une limite à tout.

Marche, cours, vole, annonce, dénonce si tu veux mais dans la courtoisie républicaine et dans le respect des lois et règlements.