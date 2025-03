Diaraf Sow : «La seule couleur politique des FDS, est le Sénégal et son drapeau»

SOLIDARITÉ ET SOUTIEN TOTAL À NOS FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ, EN ACTIVITÉ OU EN RETRAITE (Par Diaraf Sow)

Au moment où la République avait besoin d’être défendue, vous êtes allés au front en versant et votre sang et votre sueur pour que celle-ci ne tombe pas.

Bondées de courage, d’honneur et de dignité, de force et de rigueur, d’expérience et de discipline mais surtout de respect et d’amour pour la patrie, vous avez toujours dit non quand il le fallait et vous avez porté avec brio, partout et très haut, l’étendard du Sénégal parfois dans des moments et dans des conditions difficiles.

Vous avez ainsi honoré notre drapeau national et ceci en permanence toujours en restant républicaines et disciplinées.

Sur toutes les lignes de front où surgit l’ennemi, le rebelle où l’envahisseur, qu’il soit à l’intérieur où à l’extérieur du Sénégal, vous avez été présentes avec force et abnégation, avec conviction et détermination pour protéger quoi que cela puisse vous coûter, notre pays et veiller à la nation sénégalaise, son unité, sa laïcité, sa démocratie et son indivisibilité.

Généraux, Colonels, Lieutenant-Colonels, Commandants, Capitaines, Lieutenants, Sous-Lieutenants, Majors, Adjudant-Chefs, Adjudants, Caporal-Chef, Caporal-Brigadier jusqu’au soldat de première classe, vous avez tout donné à la République (votre vie, votre corps et votre sang, votre temps, votre savoir et votre expérience, votre vie de famille).

Conscients de votre rôle d’avant gardiste et de derniers remparts pour une République débout, vous avez toujours été là pour porter secours à nos Institutions et veiller à leurs bons fonctionnements à cotés des autorités de l’État.

On ne vous entend que très rarement mais toujours agréablement pourtant sans vous la République ne serait que ruine.

Vous êtes ses principales sentinelles. Sans vous qui veillerait au bon fonctionnement de la démocratie et de l’État de droit, les politiques ne roulant parfois que pour leurs intérêts contre le respect de la Constitution, des lois, de la démocratie et de l’État de droit.

Vous seules détenez le droit de l’utilisation légale et légitime de la violence, pourtant, vous ne le faites qu’en dernier lieu, avec professionnalisme et modération si et seulement si notre République est en danger, face à des criminels, voyous, bandits et mercenaires parfois armés et financés, prêts à tout, pour mettre la République et ses Institutions à terre comme ce fut le cas entre 2021 et 2023.

Ce sera pour nous une occasion pour féliciter encore le Général Jean Baptiste Tine, le Général Moussa Fall, le Commissaire Yague, toutes les Forces de Défense et de Sécurité pourtant en sous nombre mais qui ont tenu tête face aux casseurs et criminels qui étaient déterminés à brûler toute la République et ses gardes-fous pour arriver à leurs fins.

Nous aurions été fiers d’été en ces moments extrêmement difficiles à vos côtés même si on nous auriez qualifié de « nervis » mais être nervis pour défendre sa population, son pays, ses biens et appuyer ses forces de l’ordre en nombre réduit vaut beaucoup mieux qu’être du côté des assassins, des casseurs, des braqueurs et destructeurs de biens de l’État et de biens privés.

La seule couleur politique des FDS, est le Sénégal et son drapeau tricolore, votre seule autorité est le Président de la République, les autorités Institutionnelles et la hiérarchie. Il n’y a pas plus républicains que vous.

Un vrai militant des droits de l’homme aurait applaudi et félicité nos Forces de Défense et de Sécurité parce que les droits de l’homme sont faits pour être respectés et quand ils ne le sont pas, c’est la force publique via la justice qui sera chargée d’en imposer le respect.

Mais rien ne doit surprendre à ce sujet venant d’un pauvre type nommé Seydi Gassama qui luttait de toute sa force pour la légalisation du « Yamba » au Sénégal.

Il ne doit surtout pas être content des FDS qui ont dévasté et brûlé tous les champs de Yamba en Casamance.

Nous en profitons pour dire Bravo au Général Kandé pour son travail colossal et magnifique pour éradiquer la rébellion en Casamance.

Pour finir, nous disons que ni lui ni aucun autre opportuniste ne doit oser, si ce n’est que vous dire Merci, s’attaquer aux Forces de Défense et de Sécurité, car, vous êtes le Sénégal.

On nous tue mais on ne nous déshonore pas !

Me Diaraf SOW Juriste Consultant Président du parti ADAE/J