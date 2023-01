Diaraf Sow loue la loyauté du PM Amadou Ba…

Amadou Ba, un premier ministre droit dans ses bottes

Il faut non seulement le féliciter mais aussi l’encourager et le soutenir ; car le soutenir, c’est soutenir son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, c’est aussi soutenir le gouvernement mis en place par ce dernier qui l’a choisi en tant que Chef du Gouvernement.

Le Premier Ministre Amadou BA est bon et il maîtrise son domaine. Oui, il connaît son job et il le maîtrise par cœur. C’est un homme du sérail très expérimenté d’un très haut niveau.

Le Président de la République ne se trompe jamais. Amadou BA est l’homme qu’il faut là où il faut au moment qu’il faut. Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL a très bien choisi son Premier Ministre.

LA LOYAUTÉ PAIE EN POLITIQUE

Sa loyauté envers son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne fait l’objet d’aucun doute : Je me rappelle de sa déclaration lors de la cérémonie de passation de service au Ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur qui avait été la suivante :

» Aucune pression ne peut faire varier ma considération et ma reconnaissance à l’encontre du chef de l’Etat. Je ne connais pas la loyauté de circonstance ni la loyauté à géométrie variable. On est loyal ou on ne l’est pas. Je voudrais dire que je suis un haut cadre de l’Etat et je suis à la disposition du président de la République. Je partage sa vision qui consiste à mettre le Sénégal sur les rampes de l’émergence ».

Cette loyauté a payé aujourd’hui. Nommé Premier Ministre de la République du Sénégal, Amadou fait l’unanimité. Sa déclarations de politique générale, sa discours historique lors de la motion de censure contre son Gouvernement dessinent un homme politique de haute facture, compétent et charismatique droit dans ses bottes et prêts à relever les défis derrière son mentor qui est le nôtre: Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL.

Me Diaraf SOW Président National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene

Coordonnateur national de la coalition Joowléene BBY