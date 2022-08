Diaraf Sow tire sur Serigne Habib Sy : « Dioulite dafay mandou… »

SERIGNE HABIB SY OU HABIB SY TOUT COURT ? TA POSTURE D’OPPOSANT AU RÉGIME DU PRÉSIDENT MACKY SALL NOUS IRRITE ET NOUS CONTRAINT À LA RIPOSTE…Par Diaraf Sow

Cher marabout ou Habib Sy tout court, devrais-je dire; nous n’avons pas oublié ta récente sortie sur les médias, à la veille des élections locales appelant à voter pour l’opposition.

Nous ne vous pardonnerons jamais d’avoir à la veille d’un moment aussi crucial assimilé de mauvaise foi la liste de notre coalition ( Benno Bokk Yaakaar) à celle des Goordjiguénes (Quel gros péché !) et même si nous considérons que tu as été trompé ou manipulé, tu devrais revenir pour nous demander pardon comme le ferait notre marabout, le vénéré Elhadji Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick qui n’a jamais dit de mal à qui que ce soit…Tu ne nous as jamais demandé pardon pour cette lourde préjudice que ta déclaration nous a causée. Yalla dinagnou até..

SERIGNE HABIB SY, yangui bakarou, yangui togne say morome, yangui wakh lo khamoul, yangui dougou chaque jour si lô khamoul, yangui bayi sa yône…

Serigne Habib Sy té tôgne yi menetoul continuer…bien que ame nga droit deff politique en tant que citoyen mais assuméle.

Nous, Club des Amis du Président Macky SALL, vous faisons comprendre que désormais, chacune de tes malheureuses prochaines sorties contre le pouvoir ou contre le meilleur Président d’Afrique aura les réponses qu’elles méritent et elles ne seront pas de tout coeur. Ça au moins, on vous le garantit.

Les sénégalais ont compris. Ils ne voient plus le marabout neutre mais un opposant farouche de la pure espèce qui traite ouvertement des personnes éduquées, responsables et respectueuses de « Nafekh » ! Pourquoi ?? Fô ko tek ?

Tu crois disposer du monopole de l’insolence pour nous traiter d’hypocrites parce que nous avons dit droit ?

Rouss nagnou la, Rousse kila diour, rouss finga bokk, rouss Tivaouane bignouy tîtarô, rouss wird Cheikh bignouy bakô , motakh dagnoulay bayé ak Yalla, YÂ HAFIZ..Mais on ne vous pardonnera jamais cet affront.

Nous, on ne te traitera jamais de « Nafekh » parce que peut-être que toi tu maîtrises mieux que nous le droit public plus précisément le droit et le droit constitutionnel. Peut-être que tu as fait des années de droit public à l’université et que peut-être que toi tu es un expert du droit public…ce que nous ignorons encore.

Peut-être aussi que tu maîtrises bien le droit constitutionnel mieux que nous qui sommes les nullards pour interpréter l’article 27 de la Constitution et l’absence de dispositions transitoires pouvant obliger le décompte du premier septennat du Président MackySALL ?

Mais en tout cas, nous sommes assez honnêtes pour assumer notre position militante derrière le Président de la République Macky SALL avant même d’afficher nos diplômes universitaires et académiques.

Dioulite dafay mandou rawatina ape talibé Cheikh rawatina surtout un digne fils de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick (RTA) à qui nous avons eu l’honneur de serrer la main et de recueillir ses prières lors de l’inauguration de la mosquée Serigne Alioune Ba de Guéoul.

Thiey sa baay Elhadji Abdou, aka mandou wône !..dafadane dieul position neutre et équilibrée mais massoul tôgne moromame.

Cependant et pour terminer si tu persistes dans ta position à nous attaquer, à nous traiter de Nafekh, à faire de fausses interprétations de la Constitution alors que tu n’y sais absolument rien;

Si tu continues à soutenir nos adversaires pour faire plaisir et soutenir des opposants, tu nous auras en face de toi.

Tu seras ipso facto un détracteur qui sera à son tour détraqué et attaqué.

Oui, nous ferons face.

Dinagnou khoti worma gui té dinagnou diakarlo ak yow..thi wallou politique ndakh ya wathi sa andeu…

Me Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (parti ADAE/J )