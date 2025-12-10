DIC : Mo Gates arrêté !

Mo Gates, Mohamet Bakara Diallo à l’état civil, est en garde à la DIC. Il est visé pour association de malfaiteurs et détournement d’objets saisis suite à une plainte du nommé P. Mbaye.

L’affaire porte sur une opération d’importation de voitures en provenance des États-Unis. Les véhicules étaient destinés à la vente au Sénégal.

À la suite d’une brouille au sujet de sept voitures, Mbaye a porté plainte contre ses associés, Mo Gates donc et un certain M. L. Sèye, aujourd’hui en fuite. D’après le récit de Libération, qui donne l’information, le tribunal de commerce ordonne ainsi une saisie conservatoire des véhicules.

Malgré cette décision de justice, poursuit le journal, les deux mis en cause ont mis en vente les voitures sans rien verser à leur partenaire, qui aurait investi 66 millions de francs CFA dans le business.

«Interrogé par la BAG [Brigade des affaires générales de la DIC], conclut Libération, Mo Gates a prétendu que les véhicules saisis n’auraient pas été vendus tout en étant dans l’incapacité de dire leur position géographique.»