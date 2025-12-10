Le fils d’Amadou Ba et le chauffeur libérés sous caution

Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, et le chauffeur Cheikh Tidiane Seck ont recouvré la liberté, ce mercredi, après avoir versé une caution solidaire de 550 millions de FCFA. Leur remise en liberté provisoire fait suite à leur audition au fond les 3 et 4 décembre 2025.

Après l’interrogatoire, leurs avocats, Mes Boubacar Wade, Boucounta Diallo, Demba Ciré Bathily, Amadou Aly Kane, Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba So, Takha Cissé et Djiby Seydi, avaient introduit une demande de mise en liberté provisoire. Celle-ci a été acceptée par le président du collège des juges d’instruction du pool judiciaire et financier.

Le duo a été arrêté dans l’affaire impliquant notamment Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall. L’enquête avait été ouverte à la suite du rapport de la Centif (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières), révélant des transactions suspectes portant sur 5,5 milliards de FCFA.

Source : Seneweb