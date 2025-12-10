Saint-Louis : Un élève poignardé à mort par un livreur de pain

La commune de Rao, à 19 km de Saint-Louis, a été secouée par un drame d’une rare violence. Un élève, grièvement blessé mardi après-midi lors d’une altercation avec un livreur de pain, est décédé à l’aube de ce mercredi. Les faits se sont déroulés aux environs de 13 h, à l’extérieur de l’établissement scolaire.

L’adolescent, envoyé par ses parents pour une commission, aurait eu une dispute avec le livreur. La tension est rapidement montée, jusqu’à ce que ce dernier lui assène un coup de couteau.

Grièvement atteint, le jeune garçon a été évacué en urgence vers l’hôpital régional de Saint-Louis. Les médecins prévoyaient de l’opérer ce mercredi, mais malgré les efforts déployés par l’équipe médicale, l’élève a finalement rendu l’âme vers 5 h, rapporte Seneweb.

Ce drame ravive les préoccupations croissantes autour de la violence chez les jeunes. Pour de nombreux éducateurs et responsables communautaires, cette affaire illustre une nouvelle fois « la nécessité urgente de renforcer la sensibilisation auprès des parents et des adolescents sur les risques liés au port et à l’usage d’arme blanche ».