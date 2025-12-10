Doudou Diouf appelle à une refondation stratégique du Parti socialiste

Chers camarades du Parti socialiste,

D’abord, nous devons saluer la dynamique en cours au sein de la commission spéciale initiée par le secrétariat exécutif sous le magistère de notre camarade la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste.

Cette commission qui a pour mission d’animer le parti, de proposer les réformes structurantes de nos instances est dirigée de manière collaborative et participative, avec la responsabilité qui sied, par nos camarades Mr le ministre Mamadou Faye et le Professeur Gorgui Ciss, respectivement Secrétaire national chargé des affaires économiques et Secrétaire national chargé des relations internationales et de la cellule internationale.

Le programme qui est en train d’être déroulé révèle encore la pertinence de la démarche.

» Le plus grand secret de la réussite, c’est de se fixer un but et de ne jamais le perdre de vue »

D’une situation de léthargie, le parti a connu un regain de vitalité.

Ainsi nous pouvons féliciter la coordination de Kaffrine qui a accueilli la délégation du Parti socialiste dans un climat de ferveur et d’engagement, ainsi que le mouvement de la jeunesse féminine et celui des femmes du Parti socialiste.

Les femmes ont toujours été les poumons infatigables du parti et la jeunesse son fer de lance, depuis les magistères de feu Président Senghor et de Diouf.

Notre défunt Sg le président Ousmane Tanor Dieng a bénéficié du soutien sans faille de la gente féminine et de la jeunesse du parti, et ce, jusqu’à son départ pour l’au-delà.

Cette résurgence du parti, loin d’être un effet de mode, traduit la volonté de tous les socialistes de conquérir le pouvoir, de l’exercer dans le but de développer le Sénégal.

Elle doit donc être accompagnée par une réflexion éclairée sur les innovations à apporter pour un fonctionnement en adéquation avec nos valeurs et objectifs pour le Sénégal.

Le parti a une base réelle dans le pays. Notre mission sera d’élargir cette base.

Fiers de notre passé, nous nous devons de parler à la nouvelle génération de Sénégalais : cette génération dénommée Génération Z.

Elle est la cible de presque toutes les forces politiques, surtout chez les populistes et démagogues.

Elle constitue la plus grande partie de notre population et doit être intégrée dans notre stratégie de massification.

Cette génération née entre 1990 et 2012 a vécu les dernières années du régime socialiste précédent et les régîmes libéraux qui lui succédèrent.

Cette génération est née avec le boom du numérique et des réseaux et a une façon particulière d’en user pour manifester son engagement, son militantisme.

La responsabilisation, la présence de cette génération au sein des instances et leur intégration complète dans le dispositif du parti seront des gages de réussite et de l’atteinte de nos objectifs.

Dans ce monde, où tout tend vers une dématérialisation, il serait intéressant de mettre en place aussi bien des cadres d’échange en présentiel qu’en ligne.

Toute structure réelle du parti doit avoir une existence numérique animée par les militants. Une capacité d’écoute pointue doit leur être dévolue et leurs voix entendues, débattues pour servir d’inspiration à nos actions.

Nous disposons d’un secrétariat national chargé des nouvelles technologies d’information et de communication. Il sera au centre de ce dispositif et devra gérer de manière proactive et prospective la communication du parti dans les réseaux sociaux.

Ceci découle d’un constat avéré : le parti est presque inexistant sur les réseaux malgré la bonne volonté de certains camarades qui tiennent la dragée haute et jugulent nos contradicteurs.

Une réflexion aussi doit suivre quant à la politique d’adhésion du parti. On doit pouvoir adhérer au parti, quelle que soit la latitude ou longitude où l’on se trouve. Ceci implique un dispositif numérique opérationnel.

Le prix des cartes devrait être plus populaire, symbolique et accessible à tout sénégalais en âge de voter ou pas, aux masses laborieuses et progressistes.

Une invitation ou incitation à la participation volontaire de nos militants et sympathisants lors de nos actions par des appels à contribution, cagnottes, levées de fonds nous permettra par la suite de pallier aux frais d’organisation de nos manifestations et financer les activités du parti.

Une structuration, une articulation plus fluide de nos instances nous permettrait aussi d’être plus actifs ou réactifs face aux situations politiques futures.

Un poste de Président ou Présidente du parti peut être une voie de réflexion.

De cette nouvelle organisation, découlera un organigramme nouveau avec le retour d’un Premier Secrétaire du parti qui aura tout autour de lui une équipe dynamique, soudée, avec un leadership aussi bien ancré dans une dynamique collaborative, alliant par séquence, l’horizontalité et la verticalité dans l’animation du parti.

Le Secrétariat exécutif national devrait être ouvert aux militants de la Diaspora pour une décentralisation des pôles de décisions et d’actions. Certes un secrétariat chargé de la diaspora reste pertinent, mais le Parti socialiste regorge de personnes à même de faire fonctionner le parti au delà des frontières du Sénégal. Ce serait aussi un acte significatif posé à l’endroit des militants et sympathisants socialistes de la Diaspora et une reconnaissance tacite de leur engagement.

Un référent du parti identifié clairement dans chaque département, dans chaque arrondissement, quartier, rue de nos villes, villages et hameaux et dans la diaspora, émanant de nos structures de base peut être l’objet de réflexion aussi de notre part.

Tout ceci impliquera de revoir nos textes, modes de fonctionnement et notre charte du militant en vue de notre prochain congrès.

Chers camarades, voici une contribution au travail de la commission spéciale qui a été mise en place pour l’impulsion nouvelle du Parti Socialiste et qui sera encore plus approfondie et détaillée en temps et lieu appropriés.

Vive la République !

Vive le Sénégal !

Vive le Parti Socialiste – Sénégal.

Fait à Paris le 10 Décembre 2025

Doudou Diouf

SG de la section Paris-Montreuil feu El Hadj Ameth Diene

SG du comité feu Docteur Samba Gueye de la Médina.

Membre de la Task force JBD 2024