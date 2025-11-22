Diomaye à l’épreuve du Pouvoir…sa Coalition face au Piège de la Transhumance

L’arrivée au sommet de l’État consacre souvent la rencontre entre les idéaux de campagne et la realpolitik. Le Président Bassirou Diomaye Faye, porté par la promesse radicale de « rupture » incarnée par le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et Fraternité), semble aujourd’hui confronté à ce dilemme classique. Alors que la superviseure de la coalition, Aminata Touré, annonce l’intégration de 213 organisations politiques et citoyennes dans la mouvance présidentielle, une interrogation légitime surgit : la volonté de consolider une majorité gouvernante ne risque-t-elle pas de reproduire les vieux schémas du « Système » tant décrié ? Cette stratégie d’élargissement, bien que traditionnelle, pourrait s’avérer périlleuse pour un régime dont la légitimité repose sur la promesse d’une gouvernance vertueuse et nouvelle.

L’histoire politique récente du Sénégal offre pourtant des précédents éloquents sur l’inefficacité électorale de la transhumance. Les régimes d’Abdoulaye Wade et de Macky Sall, qui ont tous deux usé et abusé du débauchage politique pour affaiblir l’opposition et grossir leurs rangs, ont fini par se heurter à un mur de désaveu populaire. Loin de sécuriser leur base, l’accumulation de ralliements a souvent contribué à brouiller la lisibilité de leur action, donnant l’impression d’une gouvernance axée sur la préservation des privilèges plutôt que sur l’intérêt général. Pour le nouveau pouvoir, ignorer cette leçon historique constituerait une erreur d’appréciation majeure.

Il existe en effet une dissonance cognitive entre la pratique de la transhumance et la sociologie électorale sénégalaise actuelle. L’électeur sénégalais a développé une aversion marquée pour l’inconstance et le reniement politique. Celui qui change de camp pour rejoindre la table du pouvoir n’est plus perçu comme un apport de voix, mais comme un « intrus » opportuniste. Ce rejet viscéral de la trahison politique fait que l’addition arithmétique de leaders locaux ne se traduit plus par une addition de soutiens populaires. Au contraire, elle tend à soustraire de la crédibilité morale au régime accueillant.

L’analyse froide de la liste des 213 entités ayant rejoint la Coalition Diomaye Président révèle d’ailleurs une réalité en trompe-l’œil. Si le chiffre peut paraître impressionnant sur le papier, la qualité électorale de ces ralliements reste sujette à caution. Beaucoup de ces partis ou mouvements s’apparentent à des « poids plumes » sur l’échiquier politique, des coquilles vides dépourvues de véritable base militante ou d’ancrage territorial significatif. Miser sur cette myriade de micro-structures pour asseoir une autorité politique relève d’un calcul risqué qui privilégie la quantité affichée à la qualité réelle de la représentation.

Cette dynamique de rassemblement n’est pas sans rappeler les critiques formulées à l’encontre de la coalition Diomaye lors de l’entre-deux tours de 2024. Déjà à l’époque, l’ouverture vers des segments de l’ancienne classe politique avait suscité des remous au sein de l’opinion publique et chez les puristes du Pastef. Bien que justifiée par l’impératif de victoire face au candidat du pouvoir sortant, cette stratégie avait été perçue par certains comme une première entorse au contrat moral de rupture. Aujourd’hui, institutionnaliser cette pratique au sommet de l’État risque de raviver ces critiques initiales avec plus d’acuité.

Pour le régime actuel, le danger réside dans la banalisation de leur offre politique. En acceptant sans filtre apparent ceux-là mêmes qui, hier encore, combattaient le projet avec virulence, le pouvoir en place envoie un signal brouillé. Si la politique de la « main tendue » est louable dans une optique de réconciliation nationale, elle devient toxique lorsqu’elle ressemble à un recyclage des acteurs du passé. Le risque est de diluer l’identité même du parti au pouvoir, transformant une force de transformation sociale en une machine électorale conventionnelle.

De plus, cette stratégie pourrait démobiliser le socle électoral le plus fidèle du Président : la jeunesse et les classes populaires. Ces segments de la population, qui ont voté massivement pour sanctionner les pratiques de l’ancien régime, pourraient interpréter ces ralliements comme une forme d’impunité ou de partage du gâteau. L’incompréhension grandissante face à ces manœuvres politiciennes risque de creuser un fossé entre le palais et la rue, un espace que l’opposition, bien que défaite, ne manquera pas d’exploiter à la moindre déconvenue sociale.

Il est donc impératif pour le régime de ne pas baisser sa garde face aux sirènes du confort politique. La massification par le haut est une illusion d’optique qui ne remplace jamais l’adhésion populaire par la base. Le régime de Diomaye doit comprendre que sa force réside dans sa cohérence et sa fidélité aux principes énoncés, et non dans la collection de soutiens hétéroclites. La popularité acquise dans l’opposition est un capital volatile qui peut s’effriter rapidement si les actes de gouvernance contredisent trop flagrante la rhétorique passée.

Le Président Bassirou Diomaye Faye se trouve à la croisée des chemins. Il a l’opportunité historique de prouver que la « politique autrement » n’est pas un simple slogan de campagne. Pour ce faire, il devra résister à la tentation de la facilité que représente la transhumance. La solidité de son mandat ne viendra pas de l’absorption d’anciens adversaires en quête de repositionnement, mais de sa capacité à maintenir le cap des réformes structurelles attendues par les Sénégalais, en refusant de laisser les vieilles pratiques du passé contaminer l’espoir du changement.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn