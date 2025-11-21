Affaire des 125 milliards F CFA : Du nouveau pour Mamadou Racine Sy

Le président du Conseil d’administration de l’IPRES, Mamadou Racine Sy, fera face, le 28 novembre 2025, au président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, pour un interrogatoire au fond. Cela entre dans le cadre de l’information ouverte sur l’affaire des 125 milliards révélée par la CENTIF et dans laquelle les hommes d’affaires Tahirou Sarr et Farba Ngom sont les principaux inculpés.

Dans ce dossier, suivant le réquisitoire du ministère public en date du 4 février 2025, Mamadou Racine Sy est poursuivi pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 797 millions F CFA, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux.

Source : Seneweb