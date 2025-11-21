Pr Lababa Faye recadre Me Branco : « Le Sénégal n’a pas de leçon de légitimité à recevoir »

Le Pr Lababa Faye, membre du MONCAP et fondateur de la coalition Diomaye Président, a vivement réagi aux propos de l’avocat franco-portugais Juan Branco, qu’il accuse d’avoir porté atteinte à la souveraineté et à la légitimité institutionnelle du Sénégal.

Dans une déclaration ferme, Pr Faye estime que « le commentaire de Me Branco sur la légitimité institutionnelle du Sénégal constitue une insulte et une tentative d’ingérence flagrante ». Selon lui, aucun mandat ne permet à l’avocat de « venir inspecter les fondations de notre République ».

« Nous avons déjà réglé son compte aux tuteurs coloniaux. Me Branco n’est qu’un touriste du droit qui confond le Code civil français avec la volonté souveraine du peuple sénégalais », martèle-t-il. Il qualifie l’analyse de l’avocat de « pièce de chiffon mouillée, saturée de préjugés » et dénonce « une posture de Robespierre de cafétéria ».

Pr Faye reproche à Me Branco de « cracher sur la souveraineté » du pays tout en prétendant la défendre. « Ses menaces d’épicier politique et ses sermons n’ont que le poids de ses crises d’égo », ajoute-t-il, rappelant que « le Sénégal n’est pas le laboratoire des névroses parisiennes ».

Le professeur insiste sur le fait que la légitimité des institutions nationales, du Conseil constitutionnel aux urnes, est « ancrée dans l’Histoire du pays et non dans le regard d’un étranger suffisant ».

« Que ce soit clair : la légitimité du Sénégal est totale et inconditionnelle. Les sermons de Me Branco ? Direction la poubelle », conclut-il, invitant l’avocat à « fermer ce chapitre et remballer ses valises ».