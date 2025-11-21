Prix Cénacle National du Livre 2025 : les ouvrages finalistes dévoilés

Le jury du Prix Cénacle National du Livre a révélé, le 16 novembre 2025, la liste des ouvrages finalistes de la 4ᵉ édition, à l’issue de sa troisième séance de sélection tenue sous la présidence de Madame Andrée-Marie Diagne. Réunis à Dakar, les membres du jury ont examiné les œuvres en compétition et ont procédé à la désignation des finalistes dans chaque genre littéraire.

Cette étape marque une avancée déterminante dans le processus d’attribution du prestigieux prix, qui distingue chaque année les auteurs les plus prometteurs de la scène littéraire sénégalaise.

Finalistes par catégories :

Roman:

Au-delà du futur de Samba Guissé (Éditions Ganndal Afrik, 2025)

La petite maison à la porte bleue de Falia (Éditions Le Tamarinier, 2024)

Les caprices de Poussine de Mamadou Samb (Éditions Afroquebec, 2025)

Poésie

Éclosion de Seyni Seck (Édisal, 2024)

L’encre des étoiles d’Ousmane Tall (Éditions Al Faruq, 2024)

Lignes de mire de Dallé Mallé Fofana (Éditions L’Harmattan/Sénégal, 2025)

Mes errances confinées d’Omar Dabo (Éditions L’Harmattan/Sénégal, 2025)

Composé de Madame Andrée-Marie Diagne (présidente), Waly Ba, Mamadou Ba, Serigne Sèye et Harouna Dior, le jury a salué la qualité des œuvres proposées cette année. Les discussions, qualifiées de riches et constructives, témoignent selon les organisateurs du « profond engagement du jury en faveur de l’excellence littéraire et de la reconnaissance des talents émergents ».

Le Prix Cénacle National du Livre poursuit sa mission de valorisation et de promotion de la production littéraire sénégalaise, reflet de la diversité et de la vitalité de la création nationale.

Le jury se réunira prochainement pour finaliser la sélection définitive et délibérer sur les lauréats. La cérémonie officielle de remise des distinctions est prévue le 26 décembre 2025 au Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (anciennement Radisson).

Cette 4ᵉ édition s’annonce prometteuse, avec des œuvres qui confirment la maturité et le dynamisme de la littérature sénégalaise.