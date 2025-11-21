Cheikh Dièye, auteur présumé de l’incendie qui a décimé sa famille…à Columbus

Un incendie d’une rare violence a frappé, dans la nuit du 18 novembre 2025, une famille sénégalaise vivant à Columbus, dans l’Ohio, aux États-Unis. Selon le correspondant de GFM citant la chaîne américaine ABC6, le sinistre a été déclenché de manière intentionnelle.

Le drame a coûté la vie à trois personnes : Mame Khaly Dièye, 61 ans, son épouse Safiétou Diop, 57 ans, et leur fils Cheikh. D’après les premiers éléments recueillis, Cheikh Dièye aurait volontairement mis le feu à l’intérieur de la maison, provoquant ainsi la mort de ses parents.

Deux survivants ont échappé aux flammes au prix d’un geste désespéré. La belle-fille, Ndèye Ndiaye, et son enfant ont été grièvement blessés en sautant depuis une fenêtre du dernier étage pour tenter de se sauver.

La communauté sénégalaise de l’Ohio est sous le choc. Les messages de solidarité se multiplient, appelant à soutenir les blessés et à prier pour les victimes.

Originaire de Saint-Louis, la famille Dièye était très respectée pour son engagement, sa générosité et son sens du partage. Mame Khaly et Safiétou y étaient considérés comme des figures solides, toujours disponibles pour aider leurs proches et voisins.

Ce drame laisse une diaspora meurtrie, confrontée à l’horreur d’un incendie criminel qui a anéanti une famille appréciée et profondément enracinée dans sa communauté.