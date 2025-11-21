Nogaye Thiam retrouvée morte à Yoff : un drame familial qui bouleverse le Sénégal

Nogaye Thiam, née en 2002 et sœur de la célèbre maquilleuse Adja Makeup, a été retrouvée morte dans des circonstances tragiques qui ont provoqué une vague d’émotion sur les réseaux sociaux depuis hier jeudi.

Le drame s’est déroulé à Yoff (Dakar), au sein même de sa belle-famille, où la jeune femme vivait avec son époux, qui est également son cousin. Dans une vidéo, Adja Makeup a informé que le corps de sa sœur est resté sans vie dans sa chambre pendant quarante-huit heures avant que quiconque ne s’en aperçoive. Pendant toute cette période, son fils âgé d’un an et demi est demeuré seul avec elle, tentant de se nourrir et dormant contre le corps sans vie de sa mère, dans une scène d’une insoutenable tristesse.

Décrite par ses proches comme une personne « discrète, calme, réservée et sans problème », Nogaye Thiam, fille de Samba Thian (« Thiam radiateur »), gardait apparemment pour elle les difficultés de sa vie conjugale. Le contexte familial semble avoir été tendu. Des sources rapportent qu’elle était en conflit avec une autre belle-fille de la famille, un différend qui aurait accentué son isolement en retournant l’ensemble de la belle-famille contre elle. Un détail poignant ajoute au drame : sa belle-mère porterait le même prénom qu’elle, son homonyme.

C’est sa sœur, Adja Makeup, qui a rendu l’affaire publique, provoquant une immense indignation en ligne. Les internautes, influenceurs et porteurs de voix s’interrogent avec effarement sur l’absence de vigilance au sein du foyer et s’indignent de la vulnérabilité des femmes dans leur propre maison.

Cette tragédie relance avec une acuité douloureuse le débat sur les pressions familiales et le silence qui entoure souvent la souffrance des jeunes mariées.

Source : Pressafrik