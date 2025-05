Diomaye et Sonko au pouvoir…Entre espoirs et défis colossaux

L’investiture de Bassirou Diomaye Faye, adossé à la figure d’Ousmane Sonko, a ouvert un chapitre inédit dans l’histoire politique sénégalaise. Un vent de changement souffle sur le pays, porté par une population avide de rupture avec les pratiques du passé. Les attentes sont immenses, et le nouveau gouvernement se trouve face à une série de défis complexes, allant de la gestion économique à la sécurité nationale. La jeunesse, fer de lance du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) place ses espoirs dans cette nouvelle équipe.

La lutte contre la corruption, promesse cardinale de la campagne du Pastef, est scrutée de près. Les sénégalais espèrent une transparence sans faille dans la gestion des affaires publiques et la fin de l’impunité. La réforme de la justice, souvent perçue comme un outil politique, est également attendue avec impatience. L’objectif est de bâtir un système judiciaire indépendant et équitable pour tous. La mise en place de mécanismes de contrôle efficaces et la poursuite des responsables de détournements de fonds publics sont des priorités. La crédibilité du nouveau régime dépendra de sa capacité à agir avec fermeté et intégrité. Ce en respectant les droits des uns et des autres.

Sur le plan économique, le défi majeur réside dans la création d’emplois, en particulier pour la jeunesse, qui constitue une part significative de la population. La diversification de l’économie, l’attraction d’investissements étrangers et le soutien aux petites et moyennes entreprises sont des pistes à explorer. La gestion de la dette publique, la lutte contre l’inflation et la promotion d’un environnement favorable aux investissements sont également des enjeux cruciaux. La réussite de ces initiatives déterminera la capacité du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Sénégalais.

La question de la sécurité demeure une priorité, avec des enjeux allant du terrorisme aux problèmes de criminalité urbaine. Le renforcement des forces de sécurité, l’amélioration de la coopération régionale et la lutte contre les causes profondes de l’insécurité sont des impératifs. La protection des frontières, la lutte contre le trafic de drogue et la promotion de la sécurité communautaire sont également des priorités. La gestion de la sécurité doit se faire dans le respect des droits de l’homme et de l’État de droit.

En visite au Burkina Faso, le premier ministre semble comprendre les menaces de l’heure. « Nous sommes tous, d’une manière ou d’une autre, sous la menace », a déclaré Ousmane Sonko. Pour le Premier ministre, « ceux qui commettent ces actes n’ont pas d’amis », rappelant que certains groupes (terroristes) « ont été à l’aise dans certains pays à une époque, avant de les attaquer par la suite ». Il estime que personne ne doit se sentir à l’abri, soulignant que « le Sénégal est également menacé par ce phénomène ».

La gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, suscite également des interrogations. Les Sénégalais espèrent que ces richesses seront gérées de manière transparente et bénéficieront à l’ensemble de la population. La mise en place d’un cadre juridique clair et transparent, ainsi que la promotion de la participation citoyenne, sont essentiels. La transparence dans l’attribution des contrats et la gestion des revenus pétroliers seront des éléments clés pour la confiance de la population.

La régularisation des médias est un sujet délicat, nécessitant un équilibre subtil entre la liberté d’expression et la responsabilité éditoriale. Le nouveau régime devra éviter toute forme de censure ou de contrôle excessif, tout en garantissant le respect des normes professionnelles et éthiques. La création d’un cadre juridique clair et transparent, ainsi que le renforcement des organes de régulation indépendants, sont essentiels. La confiance du public dans les médias dépend de leur indépendance et de leur capacité à informer de manière impartiale. Une chose que l’actuel ministre de la communication n’a pas encore réussi

Le dialogue et l’inclusion sont essentiels pour garantir la stabilité politique et sociale. Le nouveau régime devra faire preuve d’ouverture et de transparence, en associant toutes les composantes de la société civile à la prise de décision. La promotion du dialogue national, la résolution pacifique des conflits et la garantie des droits de tous les citoyens sont des priorités. La création d’un climat de confiance et de coopération est cruciale pour assurer la stabilité politique et sociale.

La capacité de cette nouvelle équipe à répondre aux attentes de la population et à relever les défis qui se présentent déterminera son succès à long terme. Le Sénégal, à l’aube d’une nouvelle ère, se tourne vers l’avenir avec espoir et vigilance. La réussite de ce nouveau chapitre dépendra de la capacité du gouvernement à traduire les promesses en actions concrètes et à construire un Sénégal plus juste, plus prospère et plus démocratique.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn