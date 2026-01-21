Diomaye fait sortir Amadou Ba de son «hibernation»…un geste républicain

Après des mois d’une discrétion quasi absolue, l’ancien Premier ministre Amadou Ba a fait sa réapparition publique au Palais de la République. Invité par le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye pour célébrer les Lions de la Teranga, le leader de la « Nouvelle Responsabilité » signe un retour marqué par la solennité et le dépassement des clivages.

Depuis l’alternance politique du 24 mars 2024, les rares sorties de Amadou Ba interrogeaient autant qu’il intriguaient. Arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle, celui qui incarne pour beaucoup le chef de file naturel de l’opposition institutionnelle s’était retiré de l’agitation médiatique. Cette « hibernation » politique, loin des caméras et des joutes verbales, contrastait radicalement avec l’effervescence qui a suivi l’installation du régime de Pastef.

Ce retrait prolongé a laissé un vide au sein de l’espace politique, permettant l’émergence d’autres figures de l’opposition qui ont tenté d’occuper le terrain de la critique systématique. Tandis que les nouvelles autorités, portées par le duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, imprimaient leur marque, Amadou Ba est resté dans une posture d’observation, limitant ses interventions à de rares communiqués, au point de susciter des interrogations sur sa stratégie à long terme.

C’est finalement le sport, puissant ciment de la nation, qui a servi de catalyseur à ce retour sur la scène publique. En conviant officiellement son ancien rival au Palais pour l’accueil des champions d’Afrique, le Président Bassirou Diomaye Faye a réussi l’acte politique de faire sortir l’ancien Premier ministre de sa réserve. Ce geste, hautement symbolique, marque une rupture avec les traditions d’antagonismes frontaux au profit d’une image de concorde nationale.

L’invitation adressée à Amadou Ba par le Président de la République est largement perçue comme un acte républicain d’une grande maturité. En ouvrant les portes du Palais à son principal adversaire de la veille, le Président Diomaye Faye réaffirme sa volonté d’être le président de tous les Sénégalais, plaçant l’unité de la nation au-dessus des calculs partisans et des rancœurs électorales.

S’exprimant au micro de la télévision nationale, Amadou Ba a tenu à justifier sa présence par le sceau de l’intérêt supérieur. « Il ne s’agit ni du pouvoir ni de l’opposition », a-t-il martelé, signifiant par là que face au drapeau et au mérite sportif, les étiquettes politiques s’effacent. Sa prise de parole a été empreinte d’une volonté manifeste de ne pas céder à la polémique, préférant saluer l’exploit des athlètes.

L’ancien chef du gouvernement a profité de cette tribune pour clarifier sa position vis-à-vis des débats qui animent la cité. En déclarant ne pas se reconnaître dans les « affaires qui ne font pas avancer le pays », il a marqué sa distance avec la politique politicienne, tout en réitérant son attachement à la continuité de l’État, un principe qu’il juge essentiel pour la stabilité des institutions.

Ce retour en grâce républicaine souligne également une reconnaissance mutuelle de la légitimité. Amadou Ba, par ses vœux de succès adressés au régime en place, adopte une posture d’opposant constructif, tandis que le Président de la République, par cette inclusion, valide le rôle crucial que doit jouer l’opposition dans une démocratie apaisée.

Le caractère inclusif et rassembleur de cette cérémonie au Palais de la République envoie un signal fort à l’opinion publique et aux partenaires internationaux. Elle illustre la capacité de la classe politique sénégalaise à se retrouver autour de l’essentiel, faisant du Palais non plus un bastion de pouvoir exclusif, mais le carrefour des forces vives de la Nation.

Au-delà de la célébration des Lions de la Teranga, cette rencontre restera comme le moment où Amadou Ba a mis fin à son retrait médiatique depuis quelques temps pour réintégrer le jeu républicain. Sous l’impulsion d’un Président unificateur, l’ancien Premier ministre rappelle que si la compétition politique est nécessaire, la cohésion nationale demeure le socle sur lequel repose l’avenir du Sénégal. Reste maintenant à savoir si l’ancien allié de Macky Sall va continuer son hibernation ?

La rédaction de Xibaaru