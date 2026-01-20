CAN 2025 : La Nation récompense ses héros

Au lendemain du sacre retentissant du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé aux nouveaux champions d’Afrique. Une reconnaissance à la hauteur de l’exploit accompli par les Lions de la Téranga sur la scène continentale.

Lors d’une cérémonie solennelle organisée au Palais de la République, chaque joueur de l’équipe nationale a été gratifié d’une prime individuelle de 75 millions de francs CFA, assortie de l’attribution d’un terrain de 1 500 m² sur la Petite Côte.

Par ce geste fort, le chef de l’État a tenu à saluer le parcours exceptionnel de la sélection dirigée par Pape Thiaw, qui a dominé la compétition avec maîtrise et régularité, jusqu’à décrocher un deuxième titre continental historique pour le football sénégalais.