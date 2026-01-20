Kaolack : Trois individus arrêtés avec 53 kg de chanvre indien

La Brigade de Recherches de Kaolack a porté un nouveau coup dur au trafic de stupéfiants. Dans le cadre de l’exécution de son plan de lutte contre la criminalité liée à la drogue, elle a démantelé, ce mardi 20 janvier 2026, un réseau impliqué dans un trafic international de chanvre indien

L’opération fait suite à l’exploitation minutieuse d’un renseignement faisant état d’un acheminement de drogue en provenance de la Gambie. Sur cette base, les éléments de la Brigade de Recherches ont conduit une intervention ciblée dans la brousse de Lamarame, située dans l’arrondissement de Wack Ngouna, département de Kaolack.

Au terme de l’opération, trois (03) individus, tous de nationalité sénégalaise, ont été interpellés en flagrant délit. Ils étaient en possession de cinquante-trois (53) kilogrammes de chanvre indien, soigneusement conditionnés, destinés à alimenter le marché illicite.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter toute la chaîne du réseau, notamment les ramifications transfrontalières du trafic.