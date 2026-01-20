Football : Le miracle du mankoo (Par Rassoul Ba) 

Football : Le miracle du mankoo

Le peuple des jambaars ,dans toute sa diversité sociale, culturelle, et générationnelle, se retrouve invariablement autour du football. Sur le rectangle vert, l’équipe nationale n’est jamais seule. Elle est portée par le mankoo wutti ndamli. Cet élan collectif où chacun , à sa manière,devient acteur. Le stade déborde au-delà de ses tribunes : il envahit les salons, les rues, les grand’places et les écrans improvisés au coin des quartiers.

Dans cette communion populaire, le peuple attaque et défend à l’unisson avec les joueurs. Chaque passe fait battre les coeurs, chaque occasion manquée arrache des soupirs , chaque but une explosion de joie. On prie avec ferveur, on crie avec espoir, on se plaint avec passion. On jubile, on célèbre, on se serre dans les bras sans se demander d’où l’autre vient , pour qui il vote, quelle langue il parle ou il est de quel tarikha.

Des passants se congratulent comme de vieux amis. Des voisins séparés par des rancoeurs du quotidien tombent de joie ensemble dans les espaces communs. Les politiques oublient leurs clivages, les religieux remercient davantage le Seigneur, convaincus que la victoire d’un peuple uni est aussi une bénédiction partagée.

Voilà le miracle du ballon rond. Il nous enseigne que la discipline, la solidarité, le patriotisme, l’écoute et le sens du sacrifice peuvent transformer les individus en une force irrésistible.

Et si nos dirigeants s’en inspiraient. Si, à l’image des entraineurs, ils savaient bâtir une équipe autour d’un projet clair, partager les rôles selon les compétences et corriger les erreurs sans humilier.

Nous retenons que c’est la plus grande leçon du mankoo: ensemble, malgré nos différences, nous sommes plus forts.

Les mémoires de Njoob Jaara.