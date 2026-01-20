Sadio Mané champion des champions donc illustre champion ! (Par Mandiaye GAYE)

Jeunesse sénégalaise et même africaine, prenez exemple sur Sadio Mané et à tous égards. Sadio est un très grand footballeur et parmi les meilleurs du monde, il est multiple champion dans le haut niveau footballistique et une célébrité mondiale incontestable. Sadio est aussi d’une sociabilité, amabilité et générosité hors pair, également un vrai patriote africain et un fils du peuple pas seulement sénégalais, mais africain qui a de l’égard et du respect envers tout le monde. Malgré toutes ces distinctions de valeur qui font de lui un homme exceptionnel, il demeure humble. Une humilité et une discrétion sans nulle autre pareille qui forcent le respect, oui puisqu’il ne parle jamais de sa personne, ses œuvres sociales ; ses succès personnels ni ses qualités exceptionnelles. Il se garde d’ailleurs de se montrer en public de façon ostentatoire, ce qui est rare chez les vedettes planétaires et hommes politiques populaires. Hier encore, au cours de la finale de la Can, Sadio a montré sa grandeur d’âme et d’esprit. Oui pour se mettre totalement en dehors des émotions des uns et des autres ; afin de pouvoir calmer une situation, au bord de l’abîme, du fait de son esprit de sportivité dans le vrai sens du terme. Mais aussi par sa foi en Dieu et sa justice, à la victoire et au destin infaillible. C’est ainsi qu’il est parvenu à convaincre ses coéquipiers à ne pas sortir du terrain ; et de poursuivre le match, malgré la bêtise de l’arbitre et toutes ses maladresses qui ont entaché la rencontre, avant, pendant et après. Oui, hier, n’eût été l’intervention de Sadio Mané, cette rencontre au sommet du football africain, allait se terminer, non seulement en queue de poisson, mais en catastrophe et dans un chaos total. De ce point de vue, Sadio a sauvé le football africain, la CAF, la CAN, le Maroc, l’amitié séculaire entre le peuple marocain et sénégalais ; tout cela, du fait d’un bout d’homme dont la valeur est inversement proportionnelle à sa petite taille qui s’appelle Sadio Mané ; celui-là qui a émerveillé le monde entier par son tact et son génie extraordinaire de persuasion et rassembleur. Les dirigeants actuels de notre pays doivent s’inspirer de Sadio Mané ; et de prendre exemple aussi de son humilité qui, loin d’une faiblesse, est une grandeur d’âme que tout bon dirigeant dans tous les domaines doit posséder absolument. Tous les honnêtes gens ont fait hier ses éloges et salué son geste que seuls les grands hommes possèdent. Sadio Mané a porté hier très haut le flambeau du peuple sénégalais ; mais aussi celui de l’Afrique, pour l’avoir sauvée d’une humiliation ; par manque de hauteur de l’arbitre et ses dirigeants dans de pareilles situations à trouver une solution juste et adéquate. Vive Sadio Mané d’avoir honoré le Sénégal qui a obtenu haut la main sa victoire, une victoire à laquelle Sadio a largement contribué. Il faut rendre hommage aussi à ce talentueux journaliste marocain. Celui-là qui a rendu un hommage vibrant, solennel et mérité à Sadio Mané pour le grand rôle inestimable qu’il a joué pour sauver l’Afrique d’une mauvaise finale inédite de CAN 2025 au Maroc.

Mandiaye Gaye